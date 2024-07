Fizika szakra készül tovább Hargita megye legeredményesebb magyar tagozatos végzőse

Magyarországon készül továbbtanulni, de felsőfokú tanulmányait követően itthon szeretne elhelyezkedni a Hargita megye legjobb érettségi eredményét elérő magyar tagozatos diák. A székelyudvarhelyi Tamási Áron Gimnázium matematika-informatika szakán végzett Sándor Kincsővel az érettségire készülésről, a diákévekről és a jövőbeni tervekről beszélgettünk.

Kincső kiemelkedő eredményt ért el az érettségin: 9,86-os átlagával nem csupán a Tamási Áron Gimnázium és Székelyudvarhely, hanem a megye legeredményesebb magyar tagozatos érettségizője is lett. Elmondása szerint szerencsésnek érzi magát, ugyanis jó tanárai voltak a gimiben, így intenzív tanítási folyamatnak volt részese a középiskolai évek alatt, amelynek során jól felkészítették az érettségire. Mivel reál beállítottságú, a román jelentette számára a legnagyobb kihívást, de számolt azzal, hogy abból kissé nagyobb felkészülésre lesz szüksége, így időben hozzálátott, és plusz órákat is vett, a biztonság kedvéért. Beszélgetésünkből kiderült,

Budapestre készül egyetemre, fizika szakra,

ahová a matematika érettségi jegyét elfogadták volna emelt szintű vizsgaként, azonban úgy döntött, az ottani emeltszintű érettségit is bevállalja fizikából, hogy biztos legyen a bejutása. Kérdésünkre elmondta azt is, tavaly év végén döntötte el, hogy a fizika szakot választja és a budapesti továbbtanulást, addig ugyanis nem volt benne biztos. Egy ideig úgy nézett ki, hogy az informatika felé szeretne orientálódni, de olyan időszaka is volt, amikor a molekuláris bionika érdekelte nagyon, azonban időközben rájött, hogy leginkább a fizika érdekli, így végül ennél maradt. Hirdetés Kincső kiemelte, mindig szívesen fog visszaemlékezni a gimis diákévekre, amelynek imádta minden pillanatát: „Tegnap realizáltam,

ha újrakezdhetném, újracsinálnám az egészet”

– fogalmazott, hozzátéve, hogy ez még annak ellenére is így van, hogy kicsit a covid elrontotta a kezdeteket, hiszen kilencedik osztályban az osztályközösség online alakult ki, és gólyabáljuk sem volt, amit nagyon sajnál. Ennek ellenére úgy érzi, nagyon jó osztályközösséggé formálódtak végül, és az évfolyamban is jó csapat volt.

Kérdésemre azt is megosztotta, nagyon meglepte az érettségin elért eredménye, különösen a román. „Románból ötletem sem volt, hogy hányast kaphatok, 5-től 9-ig bármilyen jegyre számítottam, mert nem mertem megnézni a javítókulcsokat sem. Úgyhogy tényleg nem tudtam, mire számítsak, így nagyon meglepődtem” – fejtette ki, hozzátéve, jól esik ugyan, hogy mind a szüleinek, mind a tanárainak sikerült örömet szereznie, de

elsősorban magának akart bizonyítani, és különösen fizikából szeretett volna jó lenni, ha már arra készül.

A tanulmányi eredményei mellett Kincső a diákéletnek is aktív tagja volt, igyekezett mindenben részt venni, ami érdekelte: néptáncolt, tagja volt a kórusnak és cserkészkedett is. Amikor arról faggattuk, hogy ilyen aktív diákélet mellett hogyan sikerült ennyire eredményesnek lennie a tanulásban is, gondolkodás nélkül tudott választ adni: „Nekem az volt a prioritás, hogy érzelmileg jól legyek, és ezek a tevékenységek segítettek ebben. Úgy érzem,

ha érzelmileg jól voltam, könnyű volt bármit megugrani.”

Amikor a jövőbeni tervek kerülnek szóba, kiderüt, hogy egyetem után szeretné a kutatásban is kipróbálni magát, s ugyan nem ez a terve élete végéig, de egy rövid ideig legalább mindenképpen szeretne belekóstolni. Emellett azt is elmondta, nem áll tőle távol az sem, hogy fizikát tanítson majd valamikor. Amiben viszont már most biztos, hogy

tanulmányai befejeztével haza szeretne jönni,