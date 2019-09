Fiúk, ki kér sört? – Csomortányi jelentkezett

Bálint József: nincs szükségem magyarázatra, Csomortányi Istvánt nem ma ismertem meg (...) rosszindulat vezérelte azokat, akik a képet feltették • Fotó: Bíró Blanka

A háromszéki elnök rámutatott, az is egy lehetséges magyarázat, hogy valaki megkérdezte, „Fiúk, ki kér sört?”, és erre néhányan magasba emelték a kezüket.

„Nekem nincs szükségem magyarázatra, Csomortányi Istvánt nem ma ismertem meg, határozott, elszánt ember, és soha nem hallottam tőle kisebbségellenes izgatást, amit most a nyakába akarnak varrni. Ha lettek volna ilyen megnyilvánulásai, most nem bagatellizálnánk el az ügyet, inkább a rosszindulat vezérelte azokat, akik a képet feltették, és azokat is, akik most kommentálják” – részletezte Bálint József, aki

a jelenlegi magyar pártvezetők közül Csomortányit találja méltónak arra, hogy beálljon mögéje.

A Néppárt kongresszusára kitérve a háromszéki elnök rámutatott, született három fontos határozat a jövő évi önkormányzati választásokra vonatkozóan:

ajánlat a Magyar Polgári Pártnak (MPP) koalíciós szerződésre,

együttműködési lehetőség az RMDSZ-szel ott, ahol a magyar–magyar verseny gyengítheti a közösség esélyeit,

és végül eloszlatva a „mendemondákat” világosan leszögezték, hogy a két magyar párton kívül semmilyen más alakulattal nem kötnek választási szövetséget.

Az MPP-vel való szövetségről kifejtette, a cél a közösség elvárásainak megfelelően a rég hangoztatott alternatíva kialakítása az RMDSZ-szel szemben. Jelentős azoknak a száma, akik a közeledést szorgalmazzák, a Néppárt részéről hangsúlyosabb, az MPP részéről megfogalmazódtak kérdőjelek, hiszen van egy megállapodásuk az RMDSZ-szel.

„Vannak olyan MPP-s polgármesterek, akik az RMDSZ nélkül nehéz helyzetbe kerülnek, ezt

a polgári pártnak kell mérlegelnie, és okos döntést hoznia: hallgat a választói többségének óhajára, vagy féltve őrzi az RMDSZ-szel kötött megállapodás eredményeként szerzett pozícióit”

– mondta Bálint József. Az RMDSZ kapcsán rámutatott, ha nincs együttműködés a magyar szervezetek között, azokon a településeken, ahol a magyarság számaránya kevesebb mint a lakosság fele, az eddigi állások is elveszhetnek.

„Együttműködést ajánlunk, de nem ígérünk félreállást. Eddig az EMNP félreállt, hogy ne veszélyeztesse a magyar jelölt esélyeit, ám most idejében szólunk, hogy minden szervezet mérlegelhesse az esélyeit. Az ajánlatot komolyan kell venni, utána ne legyen egymásra mutogatás” – hangsúlyozta a Néppárt Kovászna megyei elnöke.