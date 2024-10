Filmbe illő gyermekeltűnés perekkel, távoltartással, hátrahagyott videóval

A hatóságok prioritásként kezelik az eltűnt szentandrási gyerekek ügyét – írja az Agerpres hírügynökség Bogdan Niţu Hunyad megyei rendőrségi szóvivő elmondására hivatkozva. A három (7, 9 és 11 éves) szentandrási gyermeket harmadik napja keresik a hatóságok. A bébiszitter hétfő délután értesítette az apát, hogy nem találja őket. A férfi ezután értesítette a rendőrséget a gyerekek eltűnéséről.

A hatóságok a keresést a szomszédos megyékre is kiterjesztették, ugyanakkor arra kérték a lakosságot, hogy ha információval rendelkeznek a gyermekek hollétéről, hívják a rendőrséget a 112-es egységes segélyhívószámon. A keresésben a csendőrség és a katasztrófavédelem munkatársai is részt vesznek, nyomkövető kutyákat is bevetettek. Az ügyészség is nyomozást indított az ügyben jogellenes fogvatartás gyanújával.

A három gyermek szülei régóta konfliktusban állnak egymással, az elmúlt két évben pereskedtek a bíróságon a szülői felügyeleti jog gyakorlásáért.