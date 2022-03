Figyelmeztető kampány a rendőrségtől, hogy elkerüljük az online csapdákat

Az online vásárlásokban rejlő csapdákra figyelmeztet a Maros megyei rendőrség a héten kezdődött és április közepéig tartó tájékoztató kampányában. Hargita megyében is van hasonló kezdeményezés, szükség is van rá, hiszen számtalan panasz érkezik a bankkártyaadatokkal való visszaélésről.

Az online vásárlások térnyerésével gyorsan nő az informatikai csalások száma is, egyre több személynek lopják el az adatait, pénzét.

De azt is elmondják, hogy ha egy online adásvételi oldalon kínált termék iránt érdeklődnek, akkor annak az oldalnak a lehetőségeit kihasználva – azon a honlapon – vegyék fel a kapcsolatot az eladóval, és ne magán üzenetekben, más felületen egyeztessenek vele, mert ez is csapdát rejthet. Külön felhívják arra is a figyelmet, hogy