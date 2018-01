Fiatal kórusvezetővel énekel a Csíktaplocai Egyházi Kórus

A csíktaplocai egyházi kórus a tavalyi Felcsíki Egyházi Kórustalálkozón • Fotó: Balla László

Péterfi András korábbi nyugalmazott kántor 1972-ben alakította újra Csíktaploca egyházi kórusát, azóta pedig megszakítás nélkül tevékenykedik a kar. Az akkori énekesek közül néhányan még ma is tagjai a kórusnak – ismertette Bartos András.

A jelenlegi kántor tavaly év elején állt szolgálatba Csíktaplocán, elődjétől átvéve a kórus vezetését is.

S habár viszonylag rövid ideje dolgozik együtt a kórus és vezetőjük, utóbbi lelkesen mesélt az elmúlt év munkájáról.

Jelenleg huszonkilencen énekelnek a karban. A nyári szünet után szeptember végén, október elején kezdenek szólampróbákat tartani, amikor pedig már kellőképp begyakorolták a szólamokat, a fellépés előtt összpróbákat tartanak, szintén heti két alkalommal.

Egészen pünkösdig, Úr napjáig gyakorol a kórus, utána pedig nyári szünet következik – részletezte a fiatal kórusvezető.

Fontos kórustalálkozók

Énekükkel elsősorban a helyi búcsúkon – Szent Lőrinc-búcsún, Mindenszentek ünnepén – szolgálnak, illetve a nagyobb egyházi ünnepeken – adventi időszakban, karácsonykor, húsvétkor.

Emellett a felcsíki egyházi kórustalálkozón is rendszeresen részt vesznek, amely a kórustagok munkájának kiemelkedő része – avatott be a karvezető, aki azt is hozzátette, hogy habár egész évben nagyon érdeklődőek a kóristák, ez az az esemény, amelyre talán a legjobban koncentrálnak. Fontosnak tartotta ugyanakkor kiemelni, hogy véleménye szerint

a helyi fellépések is ugyanolyan fontosak, mint a kórustalálkozó.

Gyermekkórust indított

Az elmúlt időszakban a felnőtt kar mellett a kántornak sikerült egy 11 tagú gyermekkórust is megszerveznie, amely az elsőáldozásra készülve kezdett működni, s amely mostanra már énekelt a helyi búcsús ünnepeken és az adventi időszakban, illetve karácsonykor is.

Bartos András bízik benne, hogy a gyermekek lelkesedése nem fogy el, és kitartanak a kóruséneklés mellett, így pár év múlva akár a felnőtt kart is erősíthetik majd.

A támogatókról

A felnőtt egyházi kórus munkáját főként a plébános támogatja, de

egy helyi adakozó korábban Dicsérjétek az Urat énekeskönyveket, kottatartókat adományozott számukra, továbbá pedig felajánlotta, hogy ha igény van rá, kórusruhák beszerzését is segíti

– avatott be a kántor. Mint megjegyezte, jelenleg a fellépéseiken székelyruhát viselnek, amelyet magukénak is éreznek a kórustagok. S mivel egyházközségükben és a térségben léptek eddig fel, nem is érezték szükségét más kórusruha használatának.

Ünnepelnek is a munka mellett

Bartos András elmondása szerint

nagy köszönettel tartozik minden kórustagnak azért, hogy saját idejüket, energiájukat nem sajnálva továbbra is végzik ezt az önkéntes munkát, bizalmat szavazva ezáltal neki.

Meglátása szerint ugyanis ahhoz, hogy egy kar jól működjön, össze kell szoknia az énekeseknek és vezetőjüknek – meg kell ismerniük egymást. Ez esetükben még folyamatban van, de jól haladnak. Azért, hogy ne csak a „munkáról” szóljon a kórustagok együttléte, bevezették, hogy minden hónapban megünneplik a születés-, vagy névnaposokat. Ide kapcsolódik a kórusvezető egyik kedves emléke is, amikor a kóristák felköszöntötték születésnapja alkalmából, s habár a meglepetéseket rosszul viseli, az énekes köszöntő nagyon meghatotta őt – ismerte be.

Az énekkar tagjai

Szoprán: Dávid Katalin, Erős Emőke, Fiko Olga, György Klára, Majdán Csilla, Pál Gabriella, Ozsváth Emőke, Tóth Emőke. Alt: Adorján Klára, András Mária, Ferencz Julianna, Ozsváth Annamária, Szőcs Ágnes Piroska, Vitos Imola. Tenor: András Gusztáv Imre, Dávid István, Erős Szilárd, Ferencz Zoltán, György Csaba, Ozsváth Endre, Kerekes Péter. Basszus: Csiszér Attila, Hanner Félix, Jakab József, Mihály Imre, Szabó Jenő, Tankó Róbert, Balogh Áron, Paradica Dezső.