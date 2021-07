Fesztiválra hangolódik a Nyárád mente, hétezer emberre számítanak

A Nyárádmente Fesztivál az első nagyobb erdélyi rendezvények közé tartozik, amelyet idén újra megszervezhetnek. A járványügyi lazításoknak köszönhetően szinte minden tervezett programot megtarthatnak, ám a Nyárádszereda főterén felállított színpad előtti térre csak védettségi igazolással lehet bemenni. Veress Tünde főszervezővel pillantottunk be a hétvégi rendezvény kínálatába.

Utoljára 2019-ben szervezhették még a Nyárádmente Fesztivált • Fotó: Haáz Vince

Családias hangulattal és jó koncertekkel várják a látogatókat az idén harmadik alkalommal megszervezett Nyárádmente Fesztiválra, amelyet egy év kimaradás után ismét megrendezhetnek július 30. és augusztus 1. között. A járványügyi intézkedéseknek eleget téve azonban a koncerteken csak védettséget igazoló dokumentumokkal lehet részt venni.

HIRDETÉS

„Nyárádszereda főterén, a templom és a kultúrotthon közötti részen felállított nagyszínpad közelében lévő tér el lesz választva, oda csak azok mehetnek be, akik rendelkeznek oltásigazolással, vagy 24 óránál nem régebbi negatív PCR-teszttel, illetve elfogadják a gyorstesztet is” – részletezte megkeresésünkre Veress Tünde főszervező. Ez a megkötés nem vonatkozik 7 évesnél kisebb gyerekekre. Hozzátette, gyorstesztelésre nem lesz lehetőség a helyszínen.

Akik nem teljesítik az említett feltételeket, azok csak hátrábbról élvezhetik a koncerteket.

Úgy tervezték, hogy minél kevesebb külföldi meghívott legyen idén, mert nem tudták, hogyan alakulnak a határátlépésnek a járványhelyzet miatt. De a lazításoknak köszönhetően ugyanúgy meg tudják szervezni a sportnapokat, a bicikliversenyt, túrákat, biciklis felvonulást, kézilabdaversenyt, mint az elmúlt években. Az Ifjúsági Udvarban pedig ugyanúgy megrendezhetik a délutáni előadásokat is. A helyi kézművestermékek vásárárát is megtartják, erre egyébként hatalmas az érdeklődés, hiszen a kézműveseknek is kiesett másfél év – fejtette ki Veress Tünde.

Hétezer emberre számítanak

Mintegy hétezer érdeklődőre számítanak szombaton, hiszen aznap lép fel a Bagossy Brothers Company, amelyre nemcsak a környékről, hanem a többi székelyföldi megyéből is vannak érdeklődők,

eddig is hét-nyolcezres tömeg volt a fesztivál nagyobb koncertjein

– hangsúlyozta Veress Tünde.

A héten már elindult a lovastábor, amelyen 42 gyerek vesz részt Pászka Lehel vezetésével, és ezt szombaton egy lovasbemutatóval zárják. Megnyílt már egy kiállítás is a Király Presszóban Német Edith munkáiból, ez is már látogatható. Pénteken pedig egy fotókiállítással kezdődik a fesztivál: Bartus Mihálynak a fotói lesznek kiállítva a kultúrotthon előterében, és rögtön ezt követően Csata Éva íróval találkozhatnak az olvasók a könyvtárban – szemezgetett a programkínálatból a főszervező. Ugyancsak ezen a napon 21 órától lesz a gyergyószentmiklósi 4S Street zenekar koncertje, ezt lezárva az Ifjúsági Udvarban retróbulit szerveznek. Szombaton 21 órától lép fel Szabó Előd és a Titán zenekar, majd 22 órától a Bagossy Brothers Company. Vasárnap 20 órától Simó Annamária székelyudvarhelyi énekesnő lép fel, majd este 22 órától a magyarországi Intim Torna Illegál együttes tart koncertet.

A programról bővebben ezen az oldalon olvashatnak.