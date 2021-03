Ingyen festék és akciós vakolat. Hol adják?

Hiteles falukép, megőrzött régi épületek Lövétén • Fotó: Erdély Bálint Előd

Mihály Dénes lövétei polgármester örömmel újságolta lapunknak, hogy nagy népszerűségnek örvend a jelenleg is működő program, amelynek részeként több ház is megújult a faluban az elmúlt időszakban. Véleménye szerint már most rendezettebbé vált a település, a helyzet pedig folyamatosan javulni fog. Az igényelhető festékek színét a régi hagyományok alapján határozták meg, vagyis egyebek mellett fehér és a barna több árnyalata közül választhatnak a pályázók.

Az elöljáró már korábban kifejtette, azért döntöttek a főbb utcákban lévő házak felújításának támogatása mellett, mert ott több az átutazó, így inkább szem előtt vannak azok a részek. Persze idővel szeretnék kiterjeszteni a község többi részére is a pályázási lehetőséget. Egyébként a felújítások munkadíját az igénylőknek kell kifizetnie, de a nehezebb helyzetben lévő idősek esetében ezt is megtéríti a projekt támogatója.

Arra is kitért, hogy a projektnek ösztönző jellege is van, hiszen remélik, hogy a részvevők sikerét látva a szomszédok is kedvet kapnak a porták rendbetételére, amelyet akár saját költségen is vállalnak. Erre egyébként már vannak is pozitív példák. Az autentikus falukép kialakulása mellett azonban még van egy fontos hozadéka a projektnek, mégpedig az, hogy így sikerül megőrizni a régi, jellegzetes stílusban épült házakat – jegyezte meg a szakember.