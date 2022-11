Fergeteges hangulat a Clearservice jubileumi ünnepségén!

Első nap, a szívélyes fogadtatás és rövid falatozás után, nagyon kreatív és tartalmas csapatépítő tevékenységeken vett részt a csapat. Kisebb csoportokban filmeket forgattak, akadálypályán mérték össze ügyességüket és végül a „Clearservice Dal” mozzanat keretén belül versenyeztek, a „legjobb Clearservice himnusz” címért. Ezek a programok még jobban összehozták a csapatot és általuk, a résztvevők is jobban megismerhették egymást.

Az esemény alatt, Köllő Bálint cégvezető válaszolt néhány kérdésre, amiben kifejtette gondolatait a Clearservice cégről és az elért sikerekről, majd néhány kedves munkatárssal is volt alkalmunk beszélgetni, akik elmondták miért érdemes elköteleződni egy ilyen cég mellett.

– Kedves Bálint, miért pont a takarítást választottad mikor elindítottad ezt a céget?

– A fő szempont az volt, hogy olyan iparágban tevékenykedjünk, ahol szakképzetlen munkaerőt viszonylag gyorsan és hatékonyan kitudunk képezni. Nagyon sok embernek tudjunk munkát biztosítani, hogy ezáltal egy szakmát tanulva, el tudja kezdeni a munkát nálunk.

– Mikor belevágtál, gondoltad-e, hogy mi lesz ebből? Számítottál arra, hogy idáig eljutsz?

– Elég céltudatos alapítók vagyunk Zsolttal a tulajdonostársammal. Valójában, megvolt a tervünk és ha azt nézem, akkor bizonyos tekintetben túlszárnyaltuk azt, amit eredetileg megterveztünk.

– Hogyan határozta meg a személyes életedet az, hogy belevágtál ebbe a vállalkozásba?

– A személyes életem nagyon megváltozott. Kiköltöztünk a párommal Németroszágba és ott éltünk 4 évet. Olyan kalandokat és kihívásokat teljesítettünk a cég életében, ami rendkívül meghatározta azt, hogy hogyan gondolkodunk és hogyan látjuk a dolgokat és annak köszönhetően, hogy nem volt kolbászból a kerítés, nagyon nagy kihívásokat kellett megoldjunk. Én azt mondanám, hogy 150%-ot változtunk, de mindenképp pozitív irányba.

– Mire vagy a legbüszkébb?

– Arra vagyok a legbüszkébb, hogy ilyen fantasztikus csapatunk van a Clearservicenél. Olyan csapattagokkal bővült a Clearservice a 10 év alatt, akikre a cégalapításnál sem számítottunk. Most is itt vannak és együtt ünnepelünk és öröm velük a mindennapos munka is. Még egy dologra vagyok büszke, éspeddig arra, hogy egy olyan takarító cég vagyunk, akik digitalizáltan működik. Nálunk a szobalányok, szobafiúk táblagépen dolgoznak, aminek számos pozitív vetülete van rájuk és a cégre nézve is. Ezzel a digitalizációval élen járunk és pioníroknak számítunk ebben az iparágban.

A hétvége folyamán Faluvégi Csaba területvezetővel, illetve Tőkés Szabolcs, Rohacsek Aurél és Kos Adriana munkatársakkal, nagykövetekkel beszélgettünk, akik meséltek a saját tapasztalataikról a külföldi munka kapcsán.

– Mi volt az az ok, amiért első alkalommal külföldi munkára jelentkeztél? Mit valósítottál meg belőle?

– Kos Adriana: Az első ok az lenne, hogy a pénzkeresési lehetőség nem ugyanaz itthon, mint külföldön és szükségem volt egy kis változásra, világot szerettem volna látni, szóval ez a munka pont megfelelő volt számomra. Németországban sokkal több mindent tud elérni az ember, én például büszkén bevallom, hogy sikerült egy biztos otthont teremteni magamnak.

– Nyelvtudás nélkül is tudtál boldogulni?

– Kos Adriana: Igen, ezelőtt 3 és fél éve mikor kimentem, nem tudtam németül. Azóta tényleg nagyon sokat fejlődtem. Német órákat tartott a cég nekünk és ez nagyon sokat segített, hogy a német nyelvtudásomat fejlesszem.