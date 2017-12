Fényt, meleget, életenergiát visz a csomafalviak életébe a szociális központ

„December 12-én ült össze a bizottság, amely a polgármesteri hivatal és a szociális központ munkatársaiból, illetve önkénteseinek képviselőjéből állt, hogy megvitassa, melyik javaslatot fogadja el, mi legyen a szociális központ neve. Sok érdekes, ötletes javaslat közül nehéz feladatnak bizonyult a választás, hiszen valamennyit egyenként elemeztek, értelmeztek a döntéshozók” – áll az önkormányzat közleményében.

A névválasztást meg is indokolták: „A Napfény név bizonyult a szociális központ céljaival, tevékenységeivel találónak. Úgy, ahogy minden élőlénynek napfényre van szüksége az élethez, a növekedéshez, kiteljesedéshez, úgy próbál fényt, meleget, életenergiát vinni a csomafalviak életébe a szociális központ tevékenységeivel, legyen az kézimunkakör, idősek, édesanyák vagy fiatalok klubja, mozgáskompetencia-fejlesztés, babamasszás, fogyatékkal élők és családtagjaik segítése, kézműves oktatás gyerekeknek, hátrányos helyzetűek segítése.”

Benedek Edit helyi lakos, a szociális központ névadója ekképp ír a névötlete és a szociális központ kapcsán: „Én a szociális központot egy családias, kellemes, jó hangulatú, meleg otthonnak képzelem, ahol a nagymama szívét és lelkét, a Nap sugara és fénye járja át, abban a pillanatban, amikor meglátja az unokáit. Szeretet, béke és harmónia veszi körül. Örül és nagyon boldog, hogy együtt tölt el kellemes perceket, órákat és napokat. Nem feledkezem el az alkalmazottakról és az önkéntesekről sem, hiszen ők is szeretetükkel és odaadó munkájukkal még szebbé varázsolják a gyerekek és ifjak mindennapjaikat. Ugyanakkor nem hagyhatom ki az időseket sem, akiket hosszú évek során szoros kapcsolat köt össze. Itt szeretném megemlíteni a drága jó édesanyámat is, aki tagja volt az idősek klubjának, és ünnepek volt számára az együtt eltöltött szép napok és évek. A szociális központ hivatalos átadása alkalmával visszapillantást nyerhettünk egy filmvetítés során a szép korúak tevékenységéről. Nagyon boldog voltam, hiszen viszontláthattam az édesanyámat egy pillanat erejéig, örömkönnyekkel küszködve. Úgy gondoltam, hogy ez a központ megérdemelte a Napfény nevet, és aranyozza be minden idelátogató személyt a szeretet, a jóság és a megbecsülés. Hiszen együtt lenni nagyon jó!” – fogalmazott a névadó.