Fénylő szívű Jézuskák és porcelán őzikék a Bábelben

Vass Szabolcs délvidéki szerző Rokon Ilonka evangéliuma című könyvét mutatják be a sepsiszentgyörgyi Bábel kiskultúrban (Csíki utca 21. szám), a Bod Péter Megyei Könyvtár és a házigazda szervezésében szeptember 14-én, szombaton 18 órától. A rendezvényen a szerző beszélgetőtársa Mester Annabella, az újvidéki Forum Könyvkiadó Intézet szerkesztője lesz.

Megfigyelte a tipikus vajdasági falusi mondatokat az ismerősei körében, így a szövegek néprajzi gyűjtésnek is felfoghatók, ezáltal értékes forrásanyagot jelentve a vajdasági magyar nyelv- és mentalitáskutatáshoz. A képek a sok helyen ma is kedvelt díszítőelemek, a fénylő szívű Jézus-ábrázolások, a vitrinben lévő porcelán őzikék, az édes szőrmók nyulacskák és a gipszből vagy műanyagból öntött színes-szárnyas kisangyalok világát idézik fel.

„Nekünk, itthoni és otthoni, helyben ülő és megnépszámlálhatatlan vajdasági magyaroknak a közös nenája, ángya, tantija a Rokon Ilonka. A rokonunk, de mi magunk is. Rokon Ilonka az a családtagunk, akivel önmagunk lehetünk. Osztja az észt, de érti a poénokat. Szid és kényeztet egyszerre. Az idegeinkre megy, és a kedvenc rokonunk. Hoz is ajándékot, meg nem is. Az egyik szeme sír, a másik nevet. A Facebookon üdvözletet posztol, élőben török kávét főz… És ezért olyan rokonszenves mindannyiunknak, ezzel tart össze bennünket kortól, nemtől, lakhelytől függetlenül: mert hozzá haza lehet térni, és olyan lesz, mintha megállt volna az idő, mintha el se mentünk volna” – írja a könyv egyik utószavában Rácz Krisztina.