Fenyegetett és zsarolt, tetten érték

Hatalmas segítség a meleg étel ott, ahol villany, víz és gáz nélkül kell túlélni a mindennapokat

Továbbra is folytatódik a Meleg ételt a rászorulóknak elnevezésű program, amelyet a szükségállapot ideje alatt vezettek be Marosvásárhelyen. Betekintést nyertünk, hogyan is zajlik az adakozás.