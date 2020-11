Fény derült a tesztpozitivitásról szóló „félrement” értesítés rejtélyére: nem az egészségügyi igazgatóság hibázott

Kivizsgálta a címzett által tévesnek vélt, tesztpozitivitásról szóló sms-értesítés ügyét – amelyről a közelmúltban lapunk is beszámolt – a Hargita Megyei Egészségügyi Igazgatóság vezetője. Kiderült: nem történt tévedés, a címzett telefonszámát apósa diktálta be a mintavételt végző asszisztensnek.

Kiderítette az egészségügyi igazgatóság vezetője, miként kaphatott pozitív teszteredményről szóló értesítést az, akit nem is teszteltek. Képünk illusztráció • Fotó: Árvai Károly/MTI

Kivizsgálta azt az esetet a Hargita Megyei Egészségügyi Igazgatóság vezetője, amelyről a közelmúltban számolt be lapunknak egy csíkcsicsói nő, akit

a központi Covid-rövidszámról értesítettek sms-üzenetben, hogy pozitív lett a koronavírustesztje, ám ő nem is járt ilyen jellegű kivizsgáláson.

A nő állítása szerint a telefonszáma nem szerepelhetett a rendszerben, ezért elírásra, tévedésre gyanakodott, ami véleménye szerint a megyében történhetett. Lapunk érdeklődésére akkor Tar Gyöngyi, a Hargita Megyei Egészségügyi Igazgatóság vezetője sajnálatát fejezte ki az eset miatt, és úgy vélte:

előfordulhatott, hogy rosszul olvashatóan írtak le egy számot a tetőtől talpig védőruhába öltözött asszisztensek egy mintavételkor.

Nem hagyta annyiban

Azóta viszont kivizsgálta az esetet, beszélt az igazgatóság összes munkatársával, akik kapcsolatba kerültek az üggyel, illetve az esetet az intézménynél bejelentő nővel, továbbá előkeresték a tesztelési, karanténozási adatlapokat, hogy az eset végére járjanak. Amint arról Tar Gyöngyi lapunknak a hétvégén beszámolt, kiderült, hogy nem tévedtek:

a nő azért kapta meg a tesztpozitivitásról szóló üzenetet, mert az apósa, akit koronavírus-fertőzés gyanúja miatt teszteltek, az ő telefonszámát adta meg elérhetőségként a mintavételkor.

„Átnéztük a papírokat, nem történt elírás vagy félreolvasás. Az apósa diktálta be az ő számát. Tehát azért ment a menyének az üzenet, mert az ő telefonszáma volt ráírva a lapra” – hangsúlyozta a megyei egészségügyi igazgatóság vezetője. Tar Gyöngyi felháborítónak tartja, hogy

a panaszos felelőtlenül, valótlan feltételezésekbe bocsátkozva hozta nyilvánosságra az esetet, anélkül, hogy előtte apósától megtudakolta volna, miként került az ő telefonszáma a rendszerbe.

Bosszantja ugyanakkor az is, hogy elnézést kért a történtekért, miközben utólag kiderült: nem is hibáztak. Úgy véli, a hasonló valótlan feltételezések rossz fényt vetnek az intézményre, az ott dolgozókra, és a kétkedők táborát erősítik.

Egyesek jól szórakoznak

Történnek olyan esetek is – folytatta –, hogy teszteléskor egyesek barátok telefonszámát adják meg a maguké helyett, majd jól szórakoznak, amikor azok megkapják a teszteredményről szóló értesítést.

Kovászna megyében előfordult az is, hogy valaki egyszerre kapott egy pozitív, illetve egy negatív teszteredményről értesítést, rögtön nyilvánosságra is hozta, abból is botrány lett, majd kiderült, hogy

házaspárként csak egyikük telefonszámát adták meg, amikor mindkettőjüket letesztelték, ezért érkezett ugyanarra a számra két üzenet: ugyanis egyikük teszteredménye pozitív, a másikuké negatív lett.

Hasznos az automata üzenetküldő rendszer

Tar Gyöngyi szerint, amíg ki nem derül, hogy valójában mi történt, az ilyen esetek növelik a bizalmatlanságot az újonnan bevezetett automata üzenetküldő rendszer iránt is, miközben az valójában nagyon hasznos a járvány terjedésének a megfékezése szempontjából. Több száz teszteredmény esetén napokba telne leértesíteni egyenként minden érintettet, az automata rendszer azonban

az előzetesen felvett adatok alapján egyidőben ki tudja küldeni az összes értesítést, megakadályozva ezáltal, hogy tesztpozitív emberek esetleg még napokig járjanak, keljenek a településeken, mert nem tudják, hogy fertőzöttek

– magyarázta a rendszer előnyeit az egészségügyi igazgatóság vezetője. A járvány elleni közdelemmel kapcsolatban egyébként elmondta, tapasztalataik szerint a lakosság jó része fegyelmezett a megyében – az ő közreműködésükkel és a megfelelő intézkedésekkel sikerült is Hargita megyét kihozni a vörös besorolás alól, ugyanakkor

kapnak olyan bejelentéseket Covid-fertőzöttek szomszédaitól, hogy a karanténkötelezettség ellenére egyesek elhagyják otthonukat, de hallani arról is, hogy egyes cégeknél megtiltják a tünetekkel rendelkező alkalmazottaknak a tesztelést.

Ezek, akárcsak az álhírek, valótlan állítások terjesztése, csökkentik a járvány megfékezése érdekében tett erőfeszítések hatékonyságát – hívta fel a figyelmet Tar Gyöngyi.