Fenntartották korábbi nyilatkozataikat a beidézett tanúk Ráduly és Szőke tárgyalásán

Ráduly Róbert Kálmán a Marosvásárhelyi Ítélőtábla előtt. Még többször vissza kell térni • Fotó: Haáz Vince

Nem történt semmilyen előre nem látott esemény, halasztani sem kellett, így a várakozásoknak megfelelően halad a két csíkszeredai elöljáró perének másodfokú tárgyalása Marosvásárhelyen.

Szerdán három újabb tanút idéztek be, őket is meghallgatta a bíró, illetve kérdéseket tehettek fel a vád és a védelem képviselői is. Akárcsak a korábbi alkalommal, a tanúk ezúttal is a korábbi nyilatkozataiknak megfelelően számoltak be az őket érintő eseményekről,

a vádlottak számára nem hangzottak el eddig ismeretlen, őket terhelő kijelentések

– ismertette kérdésünkre Máté Attila. Szőke Domokos ügyvédje azt is elmondta, a hátralévő tanúmeghallgatások számát nem tudják, egyelőre a következő tárgyaláson, amelyet szeptemberre tűztek ki, további két személyt hallgat meg az ítélőtábla.

Tavaly októberben a Maros Megyei Törvényszék felmentette két elöljárót a hivatali visszaélés, érdekkonfliktus, illetve okirat-hamisításra való felbujtás vádjai alól, a vádat képviselő az Országos Korrupcióellenes Ügyosztály (DNA) viszont fellebbezést nyújtott be az elsőfokú ítélet ellen. Mivel felmentés esetén az eljárásjog azt írja elő, hogy a korábban nyilatkozatot tett összes személyt ismét meg kell hallgatni, a fellebbviteli tárgyalás is hosszabb folyamat lesz.

Meg nem erősített vádak



A DNA 2015-ben emelt vádat Ráduly és Szőke ellen, többek között azt állítva, hogy megkárosították a Hargita és Kovászna megyei ortodox püspökséget, amikor a Sapientia egyetemnek kiadott építkezési engedély kibocsátásakor nem vették figyelembe az ortodox templom műemlék jellegét. Andrei Moldovan, Kovászna és Hargita megye ortodox püspöke viszont ezt kérdésünkre még akkor cáfolta. A vádak szerint 2007 és 2011 között Ráduly és Szőke több alkalommal hagyott jóvá indokolatlan kifizetéseket egy kataszteri felméréseket elvégző cég számára anélkül, hogy ezeket törvényes módon átvették volna, jogosulatlanul használták országon belüli kiszállásra a hivatali gépkocsit, Szőke esetében továbbá egy ingatlanbérleti szerződés törvénytelennek vélt módosítása, illetve a taplocai borvízforrás melletti parkot elkészítő cégnek egy összeg indokolatlan kifizetése volt a vád. Az elöljárók végig ártatlanságukat hangoztatták, a tanúk vallomásai pedig megcáfolták a DNA állításait.