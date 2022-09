Fennállásának huszadik évét ünnepelte az Euro-Car Trading

Az eddig eltelt húsz évről, a következő két évtizedről, a folyamatos innovációkról beszéltek és összegezték a cég munkásságát az Euro-Car Trading családi napján. A székelyudvarhelyi cég összes munkatársának kedveskedett, a gyermekprogramok mellett ünnepi malacsütés is fogadta a cég alkalmazottait.

Az eddig eltelt húsz évről, a következő két évtizedről, a folyamatos innovációkról beszéltek és összegezték a cég munkásságát az Euro-Car Trading családi napján. A székelyudvarhelyi cég összes munkatársának kedveskedett, a gyermekprogramok mellett ünnepi malacsütés is fogadta a cég alkalmazottait.

Családi napot tartottak a székelyudvarhelyi Euro-Car Trading cég huszadik születésnapján. A Toyota márkát forgalmazó és árusító vállalat fennállását, a csapat erejét és a piaci helyzetét is ünnepelte a hétvégén tartott céges évfordulón ahová alkalmazottait családjaikkal együtt fogadta. A cég családi napján, mint elhangzott:

László János, az Euro-Car Trading tulajdonos-vezérigazgatója azzal a gondolattal nyitotta meg az ünnepi napot, hogy harminc évvel ezelőtt, olyan magánvállalkozást akart nyitni, ami sikeres lesz és ezáltal maradandót is alkot. Mint mondta, az Impar és az Euro-Car esetében, épp emiatt munkatársakban és csapatban gondolkodott.

Ahhoz, hogy egy csapat jól és hatékonyan tudjon együtt dolgozni elsősorban együtt gondolkodásra, jó kommunikációra, együttműködésre, közös, elérhető célok kitűzésére van szükség. Most, ha erre gondolok és az itt jelenlevő munkatársakra nézek, kijelenthetem, hogy valamit jól csinálunk

A cég alapításakor – László János elmondása szerint – az akkori alapítótagokkal arra gondoltak, hogy hozzák be a régióba azokat az értékeket, amelyekről a Toyota világszinten híres, ezzel képviselve a márkát, és annak az ajánlatait.

Messze földön híres megbízhatósága miatt, az innovatív zöldmegoldások miatt, és nem utolsó sorban a piacvezető hibrid technológia és ennek jövője miatt is érdemes ezt a márkát képviselni

A vezérigazgató arra is felhívta a figyelmet, hogy mennyire nagy munka megfelelni a mindennapokban, mint Toyota márkaképviselő a vevői igényeknek úgy kereskedelmi, mint pénzügyi oldalról. Ennek fényében

a cég számos szolgáltatást újított és vezetett be a saját működésében: mára by back lehetőséget biztosítanak, az ITP-szolgáltatásokat bővítették, nyomkövetők és más kényelmi funkciók beszerelését vállalják, flotta-management szolgáltatásokat nyújtanak, valamint a cégnél feltörekvőben van a használt autók értékesítése is.