Felvonófelújítási programot indítanak Sepsiszentgyörgyön  

• Fotó: Veres Nándor

A visszajelzések szerint a felvonók karbantartása, felújítása költséges, megterheli a tulajdonosi társulások büdzséjét, ezért közpénzből finanszírozzák a kiadások egy részét. A polgármester arra is kitért, hogy a felvonók megfelelő állapota elsősorban a lakók biztonsága miatt fontos, de egy elavult lift zaja a földszinten és az emeleteken lakókat is zavarja. A következőkben felleltározzák a felvonókat és azok állapotát. A támogatási programot többévesre tervezik, így a városban minden liftet felújítanak majd. A sepsiszentgyörgyi tömbházakban összesen 109 felvonó üzemel, olyan lépcsőház is van, amelyikben kettő működik.