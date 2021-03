Felújították a kecseti kultúrotthont

Saját költségvetéséből korszerűsítette a kecseti kultúrotthont Farkaslaka önkormányzata; már csak egy közmunkával elképzelt nagytakarítás van hátra az átadásig. A helyiek szerint lényeges beruházásról van szó, hiszen közösségi szerepet tölt be az épület.

• Fotó: Erdély Bálint Előd

A megvalósításhoz ugyanakkor szükség volt az épület villanyhálózatának felújítására – modern lámpatestekre –, valamint a rendszer teljesítményének növelésére is. A munkálatok során az épület belső részét újravakolták és kifestették, valamint az ajtókat és az ablakokat is kicserélték az alsó szinten. Lényeges volt a régi elkorhadt padló lecserélése is, amelyet a falubeiekkel egyeztetve cserefából oldottak meg. Kovács Lehel rámutatott,

most már csak egy nagytakarításra van szükség az épület átadásához. Ez utóbbi érdekében közmunkára kérik fel a helyieket.