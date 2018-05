Felújítják az egykori Hargita szálloda és vendéglő épületét, ide költözik a csendőrség

Előkészületben van az egykori Városi, később Hargita, illetve régi Hargita néven is ismert volt szálloda és étterem felújítása Csíkszeredában. A szükséges pénzt az állami költségvetésből biztosítják, az épületben a Hargita Megyei Csendőr-felügyelőség új székhelye lesz.

Az ingatlant 1992. augusztusában vásárolta meg az állam a Belügyminisztérium számára • Fotó: Gecse Noémi

A régi csíkiak által Városiként ismert vendéglő egykor Csíkszereda kedvelt szórakozóhelye volt, a szállodában pedig számos vendég megfordult. A Temesvári sugárút 3. szám alatti, 1942-ben elkészült épület, amely 1992. óta a Belügyminisztérium tulajdonában van, 1993-96 között már átesett egy felújításon, akkor tiszti szállássá alakították át.

Most viszont a korszerűsítésre, és újabb belső átalakításra készülnek – ezt már 2014-ben jóváhagyta a szaktárca.

5,7 millió lejbe kerül

Időközben megjelent az ingatlan korszerűsítése érdekében kiírt közbeszerzési eljárás kiírása is, amely 5,7 millió lejre becsüli a szükséges munkálatok költségeit. Mint a Hargita Megyei Csendőr-felügyelőség szóvivője, Gheorghe Suciu kérdésünkre tájékoztatott, az összeget teljes egészében az állami költségvetésből biztosítják. Megtudtuk azt is, hogy

a javítások mellett az épület szerkezeti megerősítését is elvégzik, új fűtésrendszer, és elektromos hálózat, is készül, felújítják az illemhelyeket. Külsőleg az egykori szálloda arculata nem módosul, a díszítőelemek, a fából készült épületrészek is megmaradnak, a színárnyalatokkal együtt.