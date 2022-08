Felújítják a sepsiszentgyörgyi uszodát

A munkálatok 15,3 millió lejbe kerülnek, a kivitelezés időtartamát nyolc hónapra becsülik. Az uszoda jelenleg működik, ám a téli nyitva tartása a magas energiaárak miatt kérdéses. Az önkormányzat által közzétett jelentés szerint a 15,3 millió lejből az épületet szigetelik, kicserélik az asztalosmunkát, felújítják a vízelvezető rendszert, korszerű szellőzőrendszert és megújuló energiarendszereket építenek be. A medencék burkolatát speciális erre a célra kialakított fóliával vonják be. Arra számítanak, hogy a felújítás nyomán olyan mértékben csökkennek a fenntartási költségek, hogy télen is nyitva lehet tartani a létesítményt. A munkálatok elkezdésének időpontjáról még nem döntött a városvezetés.

Hirdetés