Felújítás miatt más épületbe költözik a marosvásárhelyi kórház onkológiai osztálya

Új sugárterápiás készüléket kap a marosvásárhelyi onkológiai klinika, a berendezést jövő évben üzemelik be. A klinika épületét a következő hónapokban teljesen felújítják, ezért a kórházi osztálynak új helyszínre kell költöznie az ünnepek alatt.

Az onkológiai osztály ide költözik, ha elkészülnek az egykori újszülött osztály felújításával • Fotó: Haáz Vince

nagyon későn szavazták meg a költségvetést, így a megyei önkormányzat büdzséjét is csak április végén fogadták el, ami miatt csúsztak a versenytárgyalások és a kivitelezések időpontjai is.

A Maros Megyei Sürgősségi Kórház 16 épületben 24 részleggel, 1984 ággyal és 1793 alkalmazottal működik, így a megyei önkormányzat által működtetett tizennyolc intézmény közül ez a legnagyobb, ezért idén a költségvetés leosztásakor is nagy figyelmet kapott – ismertették a kórházban tartott szerdai évértékelő sajtótájékoztatón.

A következő hetekben megérkezik az a sugárterápiás gép is, amelyet az épületben helyeznek el – fejtette ki Péter Ferenc. Ezzel kapcsolatban Ovidiu Gârbovan megjegyezte, a készülék beüzemelése még időbe telik, ugyanis a műszaki beállítások után előbb ki kell próbálni, majd a személyzetet fel kell készíteni a használatára. Hozzátette:

Korszerűsítés következik

Egy másik igen fontos beruházás az onkológiai klinika teljes külső és belső felújítása. Ezt megelőzően

az egész osztályt átköltöztetik egy e célra kialakított helyre, a Kövesdombra, a kórház volt újszülött-osztályának épületébe.

Az ünnepek alatt a betegeket, a személyzetet és az egész berendezést, az orvosi felszereléseket, eszközöket is átköltöztetik, kivéve a sugárterápiás gépet, amelyet nem lehet elmozdítani. Azokat a betegeket, akik nincsenek ágyhoz kötve, hazaengedik, a fekvőbetegeket pedig átszállítják.

A felújítás során liftet szerelnek be, összekötik a régi és az új épületet, kicserélik a mosdók berendezését, korszerűsítik a kórtermeket.

Erre a beruházásra, a tervezést és a kivitelezést is beleértve, összesen 12 hónap áll a kivitelező rendelkezésére. A teljes felújítást az elkövetkező kilenc hónapon belül be is kell fejezni – tette hozzá Péter Ferenc.

Ami az eszközvásárlást illeti, jó évet tudhat maga mögött a megyei kórház – hangzott el a sajtótájékoztatón –, hiszen szinte valamennyi osztály olyan új, modern orvosi eszközökhöz jutott, amelyek nélkülözhetetlenek.