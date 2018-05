Feltűnően sok hibát talált a prefektúra az udvarhelyi tanácshatározatokban

Megszavazva. De most akkor hányszor kell? Archív • Fotó: Barabás Ákos

Egyebek mellett a Mihai Eminescu, a Függetlenség és az Építők utcai tömbházak hőszigeteléséhez, a műjégpálya, a Holló és a Medence utcai ivóvíz- és csatornahálózat, a Tomcsa Sándor utcai, illetve az Ifjúság és a Gyepes bejárat közelében lévő játszóterek felújítására, az Ugron Gábor utca korszerűsítésére készített megvalósíthatósági tanulmányokat tartalmazó tanácshatározatban, valamint hat ingatlanvásárról szóló tanácsanyagban talált hibát a megyei prefektusi hivatal. A kormánybiztos fellebbezése után az említett határozatokat kiegészíteni, esetenként módosítani kell, ezért szerepelnek az önkormányzati testület csütörtöki ülésének napirendjén. Korábban is volt példa arra, hogy formai vagy tartalmi hiba miatt a prefektusi hivatal visszaküldött néhányat,

a mostani eset viszont a fellebbezések számából adódóan kirívó.

A téma – mármint hogy a prefektusi hivatal sok határozatot küld vissza módosításra – már régóta foglalkoztatta az udvarhelyi városvezetést, hiszen nemcsak idén, hanem az előző években is tapasztaltak hasonló jelenséget, áll a hivatal sajtóosztálya által kérdéseinkre küldött válaszlevélben.

„Ebben a kérdésben több alkalommal egyeztettünk a környező települések illetékeseivel is. Összehasonlítottuk önkormányzati határozatainkat más települések hasonló határozataival, és bár nem állíthatjuk, hogy hibamentesek, egyértelműen kijelenthető, hogy nem rosszabbak azoknál, sőt sok esetben jobbak” – írják a továbbiakban. Hozzáteszik, mindezektől függetlenül „jó néven veszik, ha érdemi javaslatokat fogalmaznak meg” a prefektúránál, hiszen így megelőzhetők a nagyobb hibák.

A tévedések és a visszaküldött anyagok mennyisége összefüggésben van azzal, hogy az elmúlt évekhez képest lassan megduplázódott az önkormányzati határozatok száma

– áll a közleményben magyarázatként. Megtudtuk ugyanakkor, hogy a prefektusi kérések jogosságát megvizsgálják, és amennyiben azokat megalapozottaknak találják, módosításra terjesztik elő a szóban forgó tanácsi határozatokat. Ha viszont nem, „akkor a prefektúrának kell megtennie a következő lépést. A környező települések esetében számos példa van arra, hogy ez nem történt meg, ami azt igazolja, hogy sok esetben a prefektúra is felülbírálja döntéseit.”

Egyébként a városvezetés fontosnak tartja hangsúlyozni, azért, hogy a fejlesztési folyamatok ne akadjanak meg a bürokrácia miatt, a polgármesteri hivatal illetékes osztályain a lehető legrövidebb idő alatt igyekeznek elvégezni a szükséges kiegészítéseket.

Máshol csak ritkán kell módosítani



Kovács Lehel, Farkaslaka község polgármestere és Molnár Tibor, Szentegyháza polgármestere is egyetértett abban, hogy valóban kirívóan sok a módosításra visszaküldött határozat. „Hébe-hóba fordul elő, hogy a prefektusi hivataltól ilyen jellegű levelet kapunk, olyankor elvégezzük a szükséges módosításokat. Nálunk is csütörtökön lesz a soros önkormányzati ülés, de eddig semmilyen fellebbezést nem kaptunk a prefektustól” – számolt be a farkaslaki elöljáró. Molnár Tibor polgármestersége alatt csupán két esetben kérte a prefektusi hivatal egy-egy tanácshatározat módosítását, a város vezetője szerint akkor is megalapozottan. „Mi sem érthetünk mindenhez, volt, hogy hiba csúszott a dokumentumokba, de mindkét esetben korrigáltuk. Ilyen nagy számú fellebbezés azonban még nem volt nálunk” – magyarázta a polgármester.