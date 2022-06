Feltárták a régészek, hogy mit rejt a talaj

A nyilvánosságnak is bemutatták a csíkszeredai Petőfi Sándor Általános Iskolánál végzett régészeti ásatás eredményét. A feltárás során középkori leletekre bukkantak.

A több mint 15 ezer négyzetméteres felületet három szakaszra osztva tártuk fel, hatalmas mennyiségű földet mozgattunk meg. Egészen a szűzföldig, azaz ember által nem bolygatott rétegekig forgattuk fel a talajt, mivel lejtős a terület helyenként 2,6 méter mélyre is leástunk

Szintén fontos eredménye a kutatásnak, hogy sikerült három lakóház részleteit is feltárni, amelyeknek építése a 14. illetve 16. századra datálható.

azonban ezzel kapcsolatban kevés a bizonyíték, lévén, hogy nem történtek jelentős feltárások az egykori szász városokban, például Brassóban, hogy összehasonlíthassák az ottani leletekkel. A kerámiatörmelékek mellett különböző középkori fémtárgyakat is találtak, többek között sarkantyúkat, késeket, és övcsatokat.

„Feltételeztük, hogy ezen a helyszínen középkori leleteket találunk, ez a hipotézisünk be is bizonyosodott” – mondta a régész. Hozzáfűzte, tavaly november végére lezárult az ásatás, dokumentáltak minden leletet, amelyeket a restaurálás után kiállítanak majd a múzeumban. A feltárás eredményét a Múzeumok éjszakája rendezvényen, szombaton a nyilvánosság előtt is bemutatta Csíkszeredában a kutatás vezetője.