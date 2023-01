Székelyföldi sajátosságra hívták fel a mezőgazdasági miniszter figyelmét

A fiatal gazdák, a kis farmok és a biogazdálkodók részesülhetnek több mezőgazdasági támogatásban a 2023-2027-es időszakban Romániában. Jó hír, hogy a gazdáknak biztosított támogatások mértéke nem csökken, sőt kissé nő – hangzott el Marosvásárhelyen, ahol Petre Daea mezőgazdasági miniszter mutatta be az új támogatási kereteket és a lehetőségekről beszélt.

A mezőgazdasági miniszter csütörtökön reggel Marosvásárhelyen a napi piacon kezdte a napját, ahol több terméket vásárolt, többek között puliszkalisztet. A mezőgazdasági miniszter egyébként országos körúton vett részt, ezért találkozott a mezőgazdaságban érdekelt helyi intézmények képviselőivel, de a gazdákkal is. A találkozók fő célja, hogy ismertessék, mire lehet számítani az elkövetkező négy évben a vidékfejlesztési támogatások kapcsán. Mint elhangzott,

az összeg nagyobbik részét – 9,78 milliárd eurót – a területalapú támogatások teszik ki. Az Országos Vidékfejlesztési Program (PNDR) keretében a következő négy esztendőben csaknem hatmilliárd eurós pályázati keret áll a romániai gazdák rendelkezésére.

Hirdetés

Petre Daea kétórás ismertető beszámolója során többek között elhangzott, hogy az elkövetkező időszakban a komló- és kendertermesztők is támogatást igényelhetnek, de azt is többször kiemelte, hogy nagyobb hangsúlyt kell fektetni a biogazdálkodásra is. Az agrártámogatások esetében