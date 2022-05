Felszentelték a megújult nagyernyei templomot

„A régi vályogfalú templom helyére 1780 és 1788 között épült kőtemplom tornya 1946-ban ledőlt, magával rántva a hajó tetőszerkezetének egy részét is. Az épületet – torony nélkül – 1951-re sikerült újjáépíteni, megváltoztatva a belső tér berendezésének elhelyezését is. A harangoknak 1977-től kis harangláb adott otthont” – ismertette a Székelyhon érdeklődésére a frissen felújított istenháza történetét a Nagyernyei Református Egyházközség főgondnoka. Nemes Gyula elmondta,

„Ez alkalommal az istentiszteleti hajlék beltere visszanyerte a régi formáját, újjáépült a portikus, a kerítés és a nyugati feljáró is. Ugyanakkor a templomudvaron is térrendezés történt. A munkálatokat Magyarország kormánya, az Erdélyi Református Egyházkerület és a Nagyernyei Református Egyházközség anyagi segítségével sikerült megvalósítani” – tájékoztatott az egyházközségi főgondnok.

Jakab Istvánnak, a Maros-Mezőségi Református Egyházmegye esperesének istentiszteleti szertartása után Kató Béla, az Erdélyi Református Egyházkerület püspöke emelkedett a szószékre. Az egyházi vezető a túlélni vágyás szimbólumának nevezte a most újraépített tornyot, és felvázolta a nagyernyei templom hányatott sorsát. Mint fogalmazott,

három generációnak csak meséltek a faluban a toronyról, most viszont, hetvenhat év után csoda történt.

Jánosi Ferenc, Nagyernye RMDSZ-es polgármestere beszédében azt mondta: az erdélyi magyarok vallják, hogy amilyen felelősséggel élik meg a jelent, olyan lesz a jövőjük is. „Ez érvényes hitéletünkre is: amint vetünk, úgy aratunk. A keresztény hitünknek közösségteremtő, társadalommegőrző és nemzetmegtartó ereje van. Az igazság az, hogy

– mondta Brendus Réka. Kiemelte: mostanában Erdély-szerte számtalan templom, közösségi ház építésének, megújulásának örömünnepét éljük. „Örömünnep ez Isten és ember előtt, hisz mindezek az egész erdélyi magyar közösség megújulását is jelentik. Mert ameddig Isten házát és gyermekeink iskoláit építjük, addig önmagunk közösségi megerősödését is építjük. Ám ugyanez fordítva is igaz: ameddig közösségi erőnk lehetővé teszi, addig építeni fogjuk Isten házát és gyermekeink iskoláit. Így fonódik egybe a közösség a hittel és a jövőbe vetett bizalommal” – fogalmazott.