Feloldották a létszámkorlátozást a marosvásárhelyi városi uszodában

Eddig hétköznaponként csak reggel a 6 és 8 órai, valamint az esti 18 és 20 órai váltásokra mehettek be az amatőr úszók, valamint hétvégenként egész nap. Máskor a kis sportolóknak volt fenntartva az uszoda.

Most azonban, hogy feloldották a létszámkorlátozást, reggel 6 órától, kétórás turnusokban fogadják a vendégeket. Napközben a nagy- és kismedencén is osztozniuk kell a sportolókkal, úszni tanulókkal, de belépésük nincs a reggeli és esti órákra korlátozva. A szaunákat is újra beüzemelik, erre is lehet jegyet váltani csütörtöktől. Tervezik, hogy a korábban elfogadott helyi tanácsi határozat alapján lehetővé teszik a családoknak, hogy akár négy órát is eltöltsenek egyhuzamban az uszodában. Ehhez azonban változásokat kell eszközölni az informatikai rendszerben, és ez egy hosszabb folyamat.