Felmérik az igényeket, turizmus-vendéglátásban indul szakemberképzés Kézdivásárhelyen

A Kézdivásárhely-kantai Szentháromság templomban tartották csütörtökön a Szakképzés határok nélkül elnevezésű program keretében a Dévai Szent Ferenc Alapítvány munkatársai számára szervezett festő-mázoló, illetve panziós-fogadós képzések oklevél-átadó ünnepségét. A Minorita rendházban tartott sajtóeseményen az illetékesek a program általános céljai mellett az ősztől Kézdivásárhelyen induló képzésekről is beszéltek. Az eseményen Csák János, Magyarország kultúráért és innovációért felelős minisztere is jelen volt.

Ehhez keressük azokat a vállalkozókat is, akik a duális képzésben részt vesznek, hiszen a szakképzés változása azt is magával hozta, hogy most már a duális partnerekkel, vállalkozókkal próbáljuk megoldani azt, hogy valóban megtanulják ezek a tanulók a szakma minden csínját-bínját és mesterei legyenek a szakmájuknak akkor, amikor már megkapják a bizonyítványt, hogy a jövőjük biztosított legyen” – avatott be a részletekbe. Hozzátette, hogy