Felmérés: az udvarhelyi fiatalok itthon tervezik a jövőt

Az UIET szerkesztőségünkbe eljuttatott közleményéből kiderül, a közvélemény-kutatásból egyértelműen látszik, hogy a diákok szeretnék jobbá tenni Székelyföldet, és itthon kívánnak családot alapítani. A megkérdezettek többsége úgy érzi,

csak az anyagi biztonság érdekében menne külföldre.

A diákok leginkább a képzéseket, a tréningeket, a karriertanácsadást hiányolják. Ezért az UIET ezt a vonalat szeretné erősíteni, és már ebben az évben több programmal készülnek. Két úgynevezett Csíki Tourt terveznek. Első alkalommal Hargita Megye Tanácsához vinnék el az érdeklődő fiatalokat, hogy betekinthessenek az ott folyó munkába, később pedig egy börtönlátogatás következne, ahol a diákok rendőrökkel, börtönőrökkel találkozhatnának, választ kaphatnának felmerülő kérdéseikre.

Az UIET ernyőszervezetként állandó kapcsolatban áll az udvarhelyi diáktanácsokkal. Több közös projektjük is folyamatban van, ilyen például a Benedek Elek Pedagógia Líceum diáktanácsával indított Mennyit érsz? program, amely az internetes zaklatásra, annak megelőzésére hívja fel a figyelmet az udvarhelyi és környékbeli iskolákban.

A szervezet újraélesztené a Bukarestben is otthon vagyunk programját, és elindítana egy másikat is, Brüsszelben is otthon vagyunk címmel, amely lehetőséget nyújtana az Európai Unió székhelyén való gyakornokoskodásra, látogatásra. Az UIET nemcsak a középiskolásokhoz szeretne szólni, nagyon sok rendezvényük nyitott, amelyek nemcsak ezt a korosztályt célozzák meg, hanem fiatal felnőtteknek, egyetemistáknak is hasznosak lehetnek. Ilyen például az agrárakadémia vagy a pedagógusfórum – áll a szervezet közleményében.