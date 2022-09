Bár még csak szórványosan, de Hargita megyében több helyszínen is havazott az elmúlt napokban. Maros megyében a Görgényi-havasok egy részét borította fehér takaró. Az időjárás-előrejelzés szerint a következő napokban felmelegedés várható, mégis készülni kell a télre – a hóeltakarítás tekintetében mindenképp.

Kérdésünkre elmondta, a jegesedő utakra idén is sót és homokot szórnak, kisebb mértékben kalcium-kloridot, amelynek ára jóval magasabb. Ugyanakkor évről-évre bővül azoknak az utcáknak a sora, amelyekben el kell takarítani a havat, mivel a bővülő közterületeken is biztosítani kell ezt a szolgáltatást. A hóeltakarítás során az emelkedők, mint például a megyei kórház felé vezető útvonalak, a körforgalmak, a városközponti utcák élveznek elsőbbséget, ezt követik a városszéli övezetek. A közterületeken levő járdákat az erre a célra bevethető kisebb munkagépekkel tisztítják majd meg; a lakóházak, intézmények, cégek, tömbházak bejárata előtti járdaszakaszokon a hóeltakarítás az ott lakók, tulajdonosok feladata lesz.

Tavalyról még maradt annyi csúszásgátló anyag is, hogy az elég lesz arra az időre, amíg a következő télre szükséges homok és só beszerzése megtörténik – jelenleg zajlik erre a közbeszerzési eljárás.

Nehézséget jelenthet viszont, hogy a város legforgalmasabb közútjai közül több is (például a Kossuth Lajos és Állomás utca) fel van ásva az ivóvíz- és csatornahálózat építése miatt; itt tehát nem lehet úgy használni a hóekét, mint ahogy kellene. Ezeken a helyeken nem lehet az aszfalt szintjére leereszteni a hóekét, mert az megakadhat a munkagödröknél, és emiatt akár tönkre is mehet az eszköz. Ezt nem kockáztathatják, így ezeken a helyeken a megmarad egy hóréteg, de sózással és csúszásgátló szórással itt is igyekeznek járhatóvá tenni az utat.

Székelyudvarhelyen is készülnek a téli időszakra, zajlik a közbeszerzés az utak hóeltakarítására és szórására. Zörgő Noémi városházi szóvivő lapunknak közölte: a téli úttakarítás elvégzésére több érdeklődő vállalkozás is van, a munkálatokra az előírás szerint november 15. – március 15. közötti időszakra kötnek szerződést.