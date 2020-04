Fellendült a lakótelepi kiskereskedelmi egységek forgalma

Van, ahol kézfertőtlenítő is várja a betérő vásárlókat • Fotó: Pinti Attila

A Csíkszereda központi zónájában található kisbolt majdnem harminc éve működik kisebb-nagyobb hullámvölgyekkel. A vírus megjelenése előtt az üzlet forgalma épp lejtmenetben volt. „Emberileg sajnálatos ez a jelenlegi állapot, hiszen az én gyermekeim is külföldön tartózkodnak, de üzleti szempontból egyenesbe hozott minket a járvány” – vallotta be a tulajdonos.

– ezt már egy másik tulajdonostól tudtuk meg. A már nyugdíjas tulajdonos is felfigyelt a változások lehetséges okára. „A környék idősebb korosztálya nem szívesen megy el a távolabbi multikhoz bevásárolni. Rövid az a két óra számukra. Emiatt a meglévő klienskör mellett rengeteg új vásárló jelent meg, akik korábban nem jártak hozzánk” – osztotta meg tapasztalatait. Ők is több lisztet értékesítettek a járvány első napjaiban, de mint mondta, nincs kirívó kereslet bizonyos termékek iránt.

„Megfigyeltük mi is, hogy az első két hétben az emberek elvesztették az önkontrollt, iszonyatos mennyiséget raktároztak fel mindenből. Azóta viszont tudatos vásárlást tapasztalunk” – jelentette ki a tulajdonos, akinek üzletében az élelmiszerek leginkább a székely régió termelői által kínált termékekből állnak.

A Fűzfa lakótelepi egyik kisbolt tulajdonosa úgy ítélte meg, az üzletének a forgalma nem esett vissza, sőt enyhe növekedést is megfigyelt az elmúlt időszakban. Mindezt annak ellenére, hogy a közelben három nagyáruház is található.

A Tudor lakótelep egyik boltjában is hasonló pozitívumokról számoltak be. Az önkiszolgáló típusú bolt üzletvezetője elmondta, náluk is

megugrott a forgalom a kijárási tilalom bevezetésekor, amely aztán szép lassan visszaállt a korábbi szintre.

„Jelenleg leginkább a 11–13 óra közötti időszak a legforgalmasabb. Nemcsak az idősek, hanem a többi korosztály is ilyenkor vásárol leginkább” – mutatott rá. A kezdeti hiánycikkek (liszt, élesztő, egészségügyi szesz) náluk is bőséggel megtalálhatók, a jelenleg leginkább keresett termékek esetében pedig szintén változásokat tapasztaltak.

„Ásványvízből, szeszes italokból, sós ropiból és különféle magokból most kifejezetten sokat eladunk. Ugyanakkor a diákok kiesésével az apróbb csokik és édességek már nem kelendőek” – számolt be az üzletvezető, aki hozzátette, egy órával lerövidítették a nyitvatartási programot, de egyetlen alkalmazottól sem kellett megválniuk.