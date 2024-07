Félidőben lazítana az RMDSZ?

A jó választási eredmény miatt aggódom is, hiszen mintha a kollégák kissé hátradőltek volna, pedig a szuperválasztási évnek még a fele hátra van – jelezte Székely István RMDSZ-es ügyvezető alelnök a 33. Tusványos alkalmával megszervezett találkozón. A romániai belpolitikai körképet taglaló beszélgetésen a két vezető román párt együttműködésének, valamint a választások eredményének elemzésére is sor került.

A román liberálisok és szociáldemokraták alapvetően a decemberi elnökválasztásra koncentrálnak, de a júniusi helyhatósági és európai parlamenti választások összevonásával is kedvező eredményeket sikerült elérniük. Az is igaz, hogy a magyar érdekeket képviselő RMDSZ-nek is kapóra jött az egybeolvasztás, és ez a szavazatokon is megmutatkozik, azonban a párt ügyvezető alelnöke szerint még nem szabad ellazulni, a szuperválasztási év még nem ért véget.

Bevált az RMDSZ technikája

Az RMDSZ június 9-i eredményei kapcsán Székely István elmondta: fontos volt a választások összevonása a részvételi arány növelése érdekében, ezért a párt is viszonylag hamar indította el a kampányát, méghozzá a „modern szavazatfelhajtás technikájával.” Mint mondta, ehhez tartozik hozzá

a nacionalista Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) térnyerésének és veszélyének hangsúlyozása,

valamint a szavazók közvetlen megszólításának technikája is.

Az RMDSZ-nek pedig sikerült is jól szerepelnie júniusban, de most még nem szabad hátradőlni.