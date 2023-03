Felhívás közösségeknek: ültessük újra Petőfi körtefáját!

Az öreg körtefa Petőfi egyetlen élő tanúja – emlékszik vissza Mikó Imre is, Petőfi egyik kutatója az 1970-es években.

Petőfi nemzedéke a természetrajzi ismereteket nem csupán versekben, dalokban, tájrajzokban és egyéb „beszélyekben” örökítette meg. A reformkor időszakában lép színre az a tudós társaság, amely a modern magyar gyümölcskultúrát is megteremti. A régi magyar gyümölcsök leltárát Entz Ferenc (1805–1877) jegyzi, s ő hozza létre az első kertészeti tanintézetet is. Innen, a Pilvax-körből indul a magyar gyümölcsészet legnagyobb alakja, Bereczki Máté (1824–1895) is. Mindketten menekülő ’48-as honvédtisztek, akik az elnyomatás éveiben pályájukat elhagyva, életenergiáikat a magyar gyümölcsészet ügyének szentelik, és páratlan teljesítményükkel az egyetemes magyar kultúrát szolgálják.