Felháborodást váltott ki a rendőrök körében az elsejétől megszűnt bérpótlék

Hargita megyében és országszerte is tiltakoznak a rendőrök a nyolcórás munkaidőn túl végzett állandó otthoni ügyeletek miatt, ugyanis 2018. január 1-jétől kezdve erre nem jár pótlék. A rendőrségeken beadványokban kérelmezték, hogy idéntől ne osszák be őket az ügyeletre, többen kifogásolták az alacsony fizetéseket, valamint a személyzethiányt.

Ingatag helyzet. Sok az elégedetlenség, amire még nem találtak megoldást a központi szervek. Illusztráció • Fotó: Pál Árpád

A fizetetlen túlórázás miatt háborodtak fel az év végén a rendőrök, a Romániai Gyémánt Rendőr-szakszervezet (Sindicatul Polițiștilor din România „Diamantul”) oldalán több bejegyzésben hívták fel a figyelmet arra, hogy 2018. január 1-jétől megszűnik az a fizetéspótlék, amelyet a rendőrök az állandó otthoni ügyeletért (permanența la domiciliu) kaptak. A Hargita Megyei Rendőr-főkapitányság szóvivője, Gheorghe Filip kérdésünkre részletezte, hogy

az otthoni ügyelet egy „humánerőforrás-tartalék”, azaz olyan rendőrökről van szó, akik készenlétben állnak, hogy amikor a helyzet igényli, terepen beavatkozzanak.

Ez azt jelenti, hogy ha terepen valami történik és szükséges egy műveleti (operatív) csoport beavatkozása, a helyzettől függően az adott szakembereket otthonról hívják el terepre helyszínelni vagy operatív intézkedéseket elvégezni.

Nem akarnak ingyen dolgozni

A 40 százalékos pótlékot egyébként 2017 júniusától kezdték kapni egészen december 31-éig a terepen, nyomozócsapatokban dolgozó rendőrségi alkalmazottak. A bukaresti székhelyű rendőrszakszervezetek tavaly több ízben is igényelték, hogy továbbra is fizessék a szabadidőben végzett munkát. Egyebek közt azt is kifogásolták, hogy míg 2018-tól a rendőröknek ingyen kell a hivatalos munkaidő után otthonról a terepre vonulniuk, az orvosok, akiket szintén otthonról hívnak be beavatkozásokra, az adott időszakra továbbra is megkapják a munkaóra értékének negyven százalékát. Olyan szakszervezetek is voltak, amelyeknek vezetői tüntetésekkel fenyegetőztek, ha nem oldja meg a belügyminisztérium a bérnöveléseket és az alkalmazotthiányt.

HIRDETÉS

A Romániai Gyémánt Rendőr-szakszervezet egy visszautasító beadvány mintáját is megosztotta majdnem nyolcezer követőjével, amelyet az év utolsó napjain országszerte, de Hargita megyében is több tucatnyi rendőr aláírt. Ezt

saját döntésük szerint tölthették ki, és adhatták le feletteseiknek a rendőrség alkalmazottai

– mondta el érdeklődésünkre a szakszervezet egyik, nevét nem vállaló Hargita megyei képviselője. A minta szerint ebben megjegyzik, nem értenek egyet azzal, hogy 2018-ban beosszák őket a fizetetlen állandó otthoni ügyelet programjába, amit a munkaszerződésükben megszabott munkaidőn kívül kell teljesíteniük.

Túlterheltség és személyzethiány

Mihai Nechiță székelyudvarhelyi nyomozó szerdán közösségi oldalán osztotta meg, hogy ő az egyik a huszonnégy rendőr közül, aki ügyeletet végzett a székelyudvarhelyi rendőrségnél. Írása szerint mindannyian beadványban értesítették felettesüket, hogy nem értenek egyet azzal, hogy továbbra is betervezzék őket az ügyelet elvégzésére. A bejegyzés szerint

emberhiány van, ezért otthonról hívják el dolgozni őket anélkül, hogy ezt megfizetnék.

„Két vagy három kriminalisztikás hogyan tudná folyamatosan lefedni az összes munkaterületéhez tartozó eseményt, ami a megye egynegyedén történik? Felvágják, klónozzák, hogy tudjon ezzel megbirkózni?” – példázódott.