Tizenhárom munkanap esett ki

Felfüggesztették a negyedik hete tartó általános sztrájkot hétfőn, néhány perccel dél előtt a tanügyi szakszervezetek, de a munkakonfliktus teljes beszüntetését feltételekhez kötötték. Ha az oktatásban dolgozók kedden visszatérnek munkahelyükre, a tanév végi vizsgák egy részét akkor sem lehet a szokásos módon megtartani – az oktatási tárca a sztrájk miatt több, vizsgákra vonatkozó módosítást is elrendelt.

A két tanügyi szakszervezet elnöke is sajtótájékoztatót tartott, amelyen elmondták, hogy az érdekvédelem főbb követelései bekerültek a kormányrendeletekbe, ezért a szakszervezet területi vezetőinek többsége az általános sztrájk felfüggesztéséről döntött a konzultáción. Hangsúlyozták ugyanakkor, hogy

A tanügyben dolgozók 2027-ig évente egy alkalommal prémiumot is kapnak, amit szakmai képzésekre, könyvek megvásárlására stb. fordíthatnak. A didaktikai és kisegítő didaktikai személyzet tagjai 1500 (nettó érték), a kisegítő személyzet tagjai 500 (nettó érték) lejt kapnak e célra évente.

Noha az érettségi eredetileg meghatározott időpontját a sztrájk még nem érintette, a munkabeszüntetés miatt a diákok tanév végi tanulmányi lezárására még nem került sor, ezért az oktatási minisztérium az elmúlt napokban több, a vizsgákat érintő módosításról is döntött. Ezek értelmében nem csak az érettségi menetrendje változik. A részletekről Kiss Imre Kovászna megyei főtanfelügyelőtől érdeklődtünk.

Előbb azonban még a tanév végi tanulmányi lezárásokat is el kell végezniük, így amennyiben keddtől újraindul az oktatási tevékenység,

A kompetenciavizsgákat eltörölte a szaktárca, és ahogyan a járvány idején is történt, a diákok tanulmányi átlagával egyenértékű értékeléssel helyettesítik majd a képességfelmérők eredményét, miután a pedagógusok újra munkába állnak.

– fűzte hozzá a főtanfelügyelő. Noha az oktatási miniszter egyik minapi rendelete értelmében ehhez két jegy is elegendő, a lezárások időbe fognak telni, ugyanis vannak diákok, akiknek pótlásra van szükségük, mások bukásra állnak, és javítaniuk kellene. Mindezzel együtt is elvileg időben, tehát az érettségi vizsgák kezdete előtt megtörténhetnek a lezárások – tudtuk meg Kiss Imrétől.

A főtanfelügyelő elmondta azt is, hogy az érettségi írásbeli vizsgáinak eredeti időpontja nem változott, mint ahogyan a nyolcadik osztályosok képességfelmérő vizsgáinak dátuma sem. A hatodik osztályosok képességfelmérőjét viszont eltörölte az oktatási tárca, az idén elmarad.

Pedagógusi versenyvizsgák: elmaradnak a próbatanítások

Változik a kinevezett tanári állásokra történő vizsga is. „Azok, akik posztot szeretnének majd választani az írásbeli vizsga eredménye alapján, azoknak órát kell tartaniuk, ezt próbatanításnak hívják. Ez be volt ütemezve tantárgyak alapján – van egy bizottság, kinevezett vizsgáztató tanárok, módszertanosok –, ezeken az órákon ők kapnak egy jegyet, amely részét képezi annak az átlagnak, amely alapján rangsorolják a jelentkezőket, és amely alapján ők posztot választhatnak. Ezeket a vizsgákat nyilván az iskolában kellett volna megszervezni. Részlegesen, itt-ott, azokban az iskolákban, ahol az adott tanár nem sztrájkolt és a gyerekek is ott voltak, tehát