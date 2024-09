Félezer református asszony énekelt, imádkozott, találkozott Marosvásárhelyen

2024. szeptember 20., péntek

Marosvásárhely is takarít szombaton

Marosvásárhely is bekapcsolódik az országos takarítási napba szeptember 21-én. A Let’s do it, Marosvásárhely! elnevezésű országos mozgósítási rendezvényre a zsákokat és kesztyűket 10–13 óra között osztják az Enescu utcában.