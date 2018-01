Felerősödik a szél

Ha rég nem volt nyaralni, akár fájhat is megtudni, mennyit szán üdülésre egy átlagos romániai család

Átlagosan 1500 eurót szán üdülésre egy romániai család, derült ki egy utazási ügynökség nemrég közzétett felméréséből. Egy fővárosi család ennél is többet költ egy évben, akár többször is. Hasonló tapasztalatokról számoltak be Marosvásárhelyen is.