Felavatták a csíkszeredai Szent Ágoston Fejlesztőközpontot

Ünnepélyes szalagvágással jelképesen is birtokba vehették csütörtökön a Gyulafehérvári Caritas csíkszeredai Szent Ágoston Fejlesztőközpontját mindazok, akik számára elsősorban épült: a fogyatékkal élők. Az egykori kápolnából átépített új központban ugyanakkor a fogyatékkal élők mellett gyermekek számára is nyújtanak fejlesztő foglalkozásokat, illetve tervezik, hogy az időseknek is biztosítsanak szolgáltatásokat.

Év elején költöztek be

Mint korábban írtuk,

a Szent Ágoston Nappali Foglalkoztató Központ, amely fogyatékkal élőket segíti fejlesztő tevékenységekkel, rég kinőtte a Szent Ágoston-templom alagsorát, ahol sokáig működött.

Az új székházukba az év elején költözhettek be, emellett korai fejlesztő foglalkozásokat is indítottak az elmúlt hónapban 0-3 év közötti gyermekeknek. Bálint István, a Szent Ágoston-templom plébánosa az ünnepségen éppen arról beszélt, hogy amióta a központban elindították a tevékenységeket, a templom udvara is megtelt élettel. Füleki Zoltán, Csíkszereda alpolgármestere is felszólalt az eseményen, ahol kifejezte, nem is az a lényeg, hogy a csíkszeredai önkormányzat támogatja a Gyulafehérvári Caritast, hanem éppen fordítva van, hogy a Caritas támogatja az önkormányzatot abban, hogy el tudja látni a társadalmi kötelezettségét, hogy segíteni tudja a rászorulókat.