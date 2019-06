Felállványozták a Kultúrpalotát, de nem zárják le teljesen a látogatók elől

A főbejáratig tartanak már az állványok • Fotó: Haáz Vince

A mintegy két évig tartó nagyszabású felújítási munkák még januárban elkezdődtek az emblematikus épületben, a Tükörterem több hónapig tartó restaurálása mellett a könyvtár folyosórészében dolgoztak sokat, de amint Fülöp Tímeától, a Kultúrpalota osztályvezetőjétől megtudtuk,

igyekeznek csak a legszükségesebb lezárásokat eszközölni, hogy legalább részben látogatható legyen a műemlék.

Be lehet menni a Tükörterembe is, amelynek egyik oldala paravánnal van elzárva, ott dolgozik a restaurátor, akinek a munkájába be is tekinthetnek a látogatók. „Már elég nagy falrészek vannak, ahol látszik az eredeti festés, így azt is meg lehet nézni, milyen volt régen, és milyen lesz, közben meg a munkafolyamatba is be lehet kukkantani.

A terem bal oldali része, ahol a festett üvegablakok vannak, látogatható, az eredeti bútorokból is hagytunk bent, így ha nem is teljes pompájában, de azért meg tudjuk mutatni a Tükörtermet

– mondta a Székelyhonnak Fülöp Tímea.