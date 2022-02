Fél évszázad békében, egy fedél alatt

Ötven évvel ezelőtt, 1972. február 20-án adták át a lakóknak Gyergyószentmiklóson a Virág negyedben a 6. számú tömbházat, amelynek lakóit az évforduló alkalmából kerestük fel. Mint elmondták, nagyon jó lakóközösség alakult ki az évek során, a szomszédok most is figyelnek egymásra. Emlékeiket is felidézték.