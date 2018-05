Fél év helyett már „csak” három hónapig kell várakozniuk a tanulóvezetőknek Hargita megyében a jogosítvány megszerzéséhez

Több lehetőséget kapnak a vizsgázók azzal, hogy sikertelen vizsga esetén egy év alatt háromhavonta sorra kerülhetnek • Fotó: Pinti Attila

„Ezeket a vizsgáztatói állásokat egyébként többször is megjelentettük román és magyar nyelven is, de jelentkező nem akad, hiszen a munka mennyisége és a fizetés tekintetében nem éri meg hozzánk jelentkezni. A rendőrség, a tűzoltóság és a csendőrség álláshirdetéseire sokkal többen jelentkeznek, hiszen jóval többet kereshetnek ott. Reméljük, hogy mégis sikerül új kollégákat találni, hiszen a jelenlegi négy vizsgáztatóval és a szombati vizsgáztatással is csak annyit tudunk elérni, hogy megtartsuk ezt a három hónapos várakozási időt.

Ahhoz, hogy az a diák, akinek sikerül az elméleti vizsgája, a következő héten már mehessen is a gyakorlatira, még legalább három vizsgáztatókra lenne szükség

– húzta alá a szóvivő.

Az előzményekről

Mint arról többször is beszámoltunk, drasztikusan lecsökkent a vizsgáztató engedéllyel rendelkező rendőrök száma az elmúlt időszakban Hargita megyében: a hatból tavaly nyárig négyen maradtak, a számuk az év végére pedig háromra csökkent. Ez volt az oka annak, hogy – mivel hárman kellett lebonyolítsák az egész megyében a gyakorlati vizsgákat – a tanulóknak hat hónapot is várniuk kellett a két vizsga között, ezáltal pedig a rendelkezésükre álló egy év alatt csak egy vagy legtöbb két alkalommal próbálkozhattak. A jelentősen meghosszabbodott várólisták miatt februárban a közszolgálatnál úgy döntöttek, hogy ideiglenesen – „amíg a kollégáik bírják” – szombatonként is tartanak gyakorlati vizsgát a sofőriskolásoknak. Ezzel, és a most alkalmazott negyedik vizsgáztatóval a korábbi hatról három hónaposra csökkentek a várólisták, ám az ideálistól még ez is messze áll.