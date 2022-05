Fekvőrendőrök Keresztúron már most, Szentegyházán tervben

Többször is jelezték a székelykeresztúri polgármesteri hivatalnak, hogy gyorsan hajtanak az autósok – állítólag még illegális gyorsulási versenyeket is szerveztek éjjelente – az Arany János utcában – jelezte lapunknak Koncz Hunor János székelykeresztúri polgármester. Mint mondta, éppen ezért a hatóságokkal egyeztetve mérlegelték a helyzetet, számításba véve, hogy lakónegyed, iskola is van a közelben, és úgy döntöttek, hogy

Három lassító elemet már a napokban felszereltek, de még egyet kihelyeznek a közeljövőben. Az elöljáró közölte, több kérés is érkezett a hivatalhoz, hogy hasonló módon próbálják lassítani a forgalmat a város más pontjain is. Ezeket a rendőrséggel közösen kielemzik, így

A településen áthaladó országút esetében kifejezetten indokoltnak látják a lassító elemek kihelyezését, ennek érdekében be is nyújtottak kérést az Országos Útügyi Igazgatóság Hargita megyei kirendeltségéhez. Lőrincz kérdésünkre azt is elmondta, hogy a 132-es számú megyei útnak is van olyan része, ahol meglehetősen gyorsan hajtanak az autósok, ám a hozzájuk tartozó szakasz felújítása miatt peres ügy van folyamatban, így nem cselekedhetnek.