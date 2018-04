Fejszékkel, botokkal, kövekkel estek egymásnak a csíkszeredai kórháznál

Két romacsoport közel húsz tagja között robbant ki verekedés csütörtök délelőtt a Csíkszeredai Megyei Sürgősségi Kórház melletti törvényszéki orvostani intézetnél. Az egymásra fejszékkel, botokkal, kövekkel támadók közül négyen megsérültek, négy autó is megrongálódott. Az indulatok megfékezéséhez a rendőrség és csendőrség gyorsreagálású egységeinek közbelépésére volt szükség.

• Fotó: Pinti Attila

Az összetűzésben három, a kórházi személyzet birtokában lévő jármű is megrongálódott, továbbá az egyik csoport autójának szélvédőjét is betörték.

A helyszínen azonosított, verekedésben résztvevőket a csíkszeredai rendőrkapitányságra szállították kihallgatásra. Azt azonban, hogy pontosan hányan vonhatók felelősségre, még nem tudni, tizenöt-húsz érintett személy lehet – számolt be a rendőrség szóvivője. Az ügyben egyelőre csendháborítás, verekedés és rongálás miatt indítottak büntetőeljárást. Ez a későbbiekben változhat,

A sokadik eset

Nagyon kellemetlen a helyzet, máskor is előfordult olyan, hogy többen is egymásnak estek a kórháznál – számolt be érdeklődésünkre dr. Konrád Judit, a Csíkszeredai Megyei Sürgősségi Kórház ideiglenesen kinevezett menedzsere. Mint mondta, „erre megoldást kell találni”, a személyzet és a betegek biztonsága ugyanis a legfontosabb.