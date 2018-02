Fejlesztésekre 55 millió lej jut idén Marosvásárhelyen

A városvezetés reméli, hogy megkapják a jelentős összeget a közszállítás korszerűsítésére • Fotó: Haáz Vince

Kétszáz millió lejjel kisebb Marosvásárhely idei költségvetése, mint a tavalyi, noha ebből százmilliót a tanárok fizetése tesz ki, amelyet januártól már nem a városon keresztül folyósít a szakminisztérium.

Az idei 290 millió lejből 240 a működési költségekre megy, így csupán 55 millió lej marad fejlesztésekre.

HIRDETÉS

Míg tavaly az RMDSZ-es tanácsosok kivonultak a városi költségvetés megszavazásáról, így tiltakozva az ellen, hogy ellehetetlenítik a római katolikus gimnázium működését, idén Bakos Levente kivételével, akinek távoznia kellett az ülés közepén, megszavazták a költségvetést. Idén a Szabad Emberek Pártja (POL) tartózkodott és szavazott nemmel a különböző költségvetési tételeknél, illetve a végső szavazáskor sem értettek egyet a város költségvetésével.

Makkai Gergely alpolgármester megkeresésünkre kihangsúlyozta, fontos, hogy sikerült időben elfogadni a város költségvetését, s ez előrelépés tavalyhoz képest.

A második változatát fogadtuk el a költségvetésnek, amely tartalmazza azokat a módosító javaslatokat, amelyeket megfogalmaztunk a szakbizottságokban. Fontosnak tartom elmondani, hogy 2,5 millió lejt sikerült jóváhagyni, amit az egyházaknak adunk oda támogatásként, erre az összegre 13 pályázat érkezett be, kevesebb, mint amire én számítottam

– fogalmazott az elöljáró, hozzátéve, belefoglalták a költségvetésbe a Bethlen szobor felállításához szükséges összeget is, közel egymillió lejt.

„Örvendetesnek tartom, hogy továbbra is benne maradt a költségvetésbe a Bodor Péter kútjának a visszaállítása, s erre akkor kerülhet sor, ha a főtéri védett övezet kialakítása elkezdődik. Mint ismert, ez némiképp összefüggésben lesz a földalatti mélygarázs megépítésével, amelyről szavaztunk, de az elkészítéséhez szükséges bankkölcsönt levették a napirendről, így egyelőre pénz arra nincs. Mi mindenképpen ragaszkodtunk ahhoz, hogy a hagyományos főtér képe ne változzon” – közölte Makkai Gergely.

Az alpolgármestertől azt is megtudtuk, hogy

komoly infrastrukturális beruházások lesznek az idén, több helyszínen lesznek utca- és járdajavítások és számítani kell arra, hogy építőteleppé válik a város.

Az alpolgármester arra is kitért, hogy a bürokratikus eljárások és a közbeszerzések nehézsége miatt nem akkor tudnak nekifogni a munkálatoknak amikor szeretnének, hanem amikor lejárnak a megszabott határidők, így több hónapos csúszások is vannak.

Szívügyemnek tekintem a Székelykakasd felé vezető Március 8. utca ügyét, ennek leaszfaltozása benne van az idei költségvetésben. Sok technikai nehézségre derült sor a terv elkészítésekor, de idén véget ér az ott élők, ott dolgozók kálváriája, s meglesz az út. A lakónegyedekben levő kisebb utcákat, járdákat is rendbe tesszük. Az iskolák korszerűsítésére, az ösztöndíjak biztosítására is odafigyeltünk. Pénzalapot biztosítottunk az iskolák közötti testvérkapcsolatok felélénkítésére, cseretáboroztatás megszervezésére is. Nem maradt ki a költségvetésből a kétnyelvű utcanévtáblák beszerzésére és kihelyezésére szükséges pénzösszeg sem, ezt is belefoglaltuk

– részletezte.

Makkai Gergelytől megkérdeztük, hogy milyen esélyt lát ara, hogy az idén új autóbuszokkal közlekedjünk Marosvásárhelyen. Mint elmondta,

a város elsősorban a kormányzati, vissza nem térítendő pénzalapokból szeretné megvásárolni a 60 új buszt , korszerűsíteni a buszmegállókat és a jegyvásárlási rendszert.

A pályázatok „sínen vannak”, kisebb kiegészítéseket kell eszközölni rajtuk, s az alpolgármester reméli, hogy megkapják a jelentős összeget a közszállítás korszerűsítésére. Pontos időpontot az új autóbuszok beszerzéséről azonban nem tudott mondani. Makkai Gergely azt is fontos előrelépésnek tartotta, hogy mivel tavaly változott a közbeszerzési törvény és hosszabb időbe telik az eljárás az idei költségvetésben a nagyobb lélegzetű beruházások több évre felosztva jelennek meg, ami lehetővé teszi, hogy ha idén év végéig nem sikerült elkölteni a pénzt, akkor ezt jövőre is megtehetik, nem szükséges újabb versenytárgyalás megszervezése.