Február 11-én tartják a 112-es segélyhívószám európai napját. Az Európai Unió területén 1991 óta működik, Romániában 2005-ben vezették be ezt a segélyhívó rendszert.

A legtöbb mobiltelefonnal a 112-es számot a billentyűzet feloldása nélkül is lehet hívni, még akkor is, ha nincs térerő. Ugyanakkor az ingyenesen letölthető, APEL 112-es alkalmazás használatával is elérhető a segélyhívó.

„Felhívjuk a figyelmüket, hogy csak vészhelyzet estén, indokolt estben, használják a segélyhívó számot!” – tették hozzá a kórház közleményében.