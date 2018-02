Farsangi múzeumpedagógia: jobb lovagnak öltözni, mint pókembernek

A székelyudvarhelyi Haáz Rezső Múzeum is bekapcsolódott a farsangba, illetve annak búcsúztatásába a maga módján. A félévközi szünetben a kisiskolásoknak háromnapos, délelőttönként négy órás alkotóműhelyt hirdettek, amelyre végül előzetes bejelentkezés alapján húsz fős csoport állt össze.

„A cél az volt, hogy a vakációs időszakot a lehető leghasznosabban töltsék a gyerekek. Intézményünknek amúgy is van egy olyan törekvése, hogy a fiatal generációt múzeumbaráttá nevelje, hiszen ők a jövő.

A tartalmas, kreatív és egyben szórakoztató foglalkozásokat az aktuális kiállításainkhoz igazítottuk.

Szerdán a képzőművészet volt a téma. Előbb interaktív tárlatvezetésen vettek részt: a marosvásárhelyi Kultúrpalota Bernády-gyűjteményéből, A magyar festészet remekei címmel kiállított reprezentatív válogatást Berze Imre kollégánk mutatta be nekik. Azután ők maguk is ecsetet ragadtak” – mesélte Tófalvi Enikő múzeumpedagógus, miközben szemügyre vettük a remekműveket: a hatalmas vásznakra négyesével felvitt háborgó tengert és az erdős-hegyes tájképeket. Csütörtökön A várak, kastélyok, rezidenciák kiállításon Sófalvi András régész vezette végig a részvevőket. Beszélt a középkori várakról, hogy a mi környékünkön milyen erődítmények voltak, illetve a régészeti leletekből is mutatott néhányat.

A vár szerkezetének, részeinek ismeretében és a kiállított makettekből inspirálódva aztán csinos agyagvárakat mintáztak a gyerekek.