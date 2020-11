Facebook-bejegyzés kellett ahhoz, hogy a hatóságok közbelépjenek

A közösségi oldalakon kért segítséget egy fiatal marosvásárhelyi nő, aki arról számolt be, hogy családjával, szüleivel és nagymamájával egy lakásban tartózkodik, valamennyiük egészségi állapota rossz, elveszítették a szag- és ízérzékelésüket, és miután nagymamájának hőemelkedése is lett, életét vesztette – mivel azonban a családtagok közül senki sem tudta igazolni a fertőzést, az illetékesek nem tettek semmit az elhunyt asszony elszállítása ügyében. A hatóságok csak a nyilvánosságra került bejegyzést követően segítettek.

A nő Facebook-oldalán arról is beszámolt, hogy ezt megelőzően pár nappal telefonon konzultáltak a háziorvossal, aki a tünetek alapján arra következtetett, hogy koronavírussal fertőződtek meg, és azt javasolta, telefonáljanak az egészségügyi igazgatóságnak (DSP), ahonnan további eligazítást kapnak. Csakhogy ott azt kérték, legalább egyikük mutasson fel egy pozitív tesztet, ha pedig még nincs, akkor egy magánlaboratóriumban végeztessék el a vizsgálatot. „Mondtam, hogy a szüleim nyugdíjából ezt nem engedhetjük meg magunknak” – részletezte a nő, aki végső elkeseredésében azt kérte az ismerőseitől, hogy aki tud, segítsen, mert az elhunyt asszonyt nem szállítják el addig, amíg nem tudnak felmutatni orvosi papírt az elhalálozás okairól.

A nyilvánossá vált segélykérést követően Maros megye prefektusa, valamint az egészségügyi igazgatóság vezetősége is a család segítségére sietett, de még az egészségügyi miniszter, Nelu Tătaru is nyilatkozott az ügyben. A miniszter szerint akár biztosított valaki az egészségbiztosítónál, akár nem, a koronavírustesztet akkor is elvégzik – ingyen. Iuliu Molodovan, a Maros megyei egészségügyi igazgatóság vezetője szerint munkatársai ott hibáztak, hogy nem tájékoztatták a telefonálót, hogy a 112-es segélyhívószámot hívja, az igazgatóság ugyanis nem tesztel. A marosvásárhelyi nő frissítve a Facebook-bejegyzését közölte, hogy a helyzet megoldódik.

Maros megyében a legutóbbi adatok szerint 179 újabb fertőzöttet regisztráltak egy nap alatt, így mostanig 5529 személy fertőződött meg az új koronavírussal.