Ezzel az újítással a munkakereső és a munkaadó is jól jár

A munkaadók és a munkanélküliek mindennapjait is megkönnyítő új online rendszert dolgozott ki a Hargita Megyei Munkaerő-elhelyező Ügynökség. Ezáltal gördülékenyebbé vált a betöltetlen állások jelentése az ügynökség felé, a munkakeresők pedig több információhoz juthatnak az állásokról, így könnyebb lehet az elhelyezkedés.

Időt és energiát spórol az újítás. Könnyebben egymásra talál a munkakereső és a munkaadó • Fotó: Gábos Albin

Ismét egy új, saját fejlesztésű, a munkaadók és munkanélküliek mindennapjait egyaránt megkönnyítő online rendszert vezetett be a hónap elején a Hargita Megyei Munkaerő-elhelyező Ügynökség. A részletekről Tiberiu Pănescuval, az ügynökség igazgatójával beszélgettünk.

Rengeteg új információ

A legfontosabb információ: az új rendszer az ügynökség weboldalán érhető el, az állásoknál pedig a Részletek menüpontra kell kattintani a részletes leírásért. A munkaadók évek óta kötelesek tájékoztatni az ügynökséget az összes betöltetlen állásukról, az erre használt korábbi gyakorlat azonban több ponton is hiányos volt. Mint az igazgatótól megtudtuk,

a régi rendszerben csak annyira volt lehetőség, hogy a munkaadók bejelentsék szabad állásaikat, illetve azt, ha ezeket betöltötték.

Az új rendszerben viszont ezt sokkal könnyebben tehetik meg, és további részleteket is feltölthetnek az állásokkal kapcsolatosan.

Meg tudják nevezni, milyen képzettségű személyt keresnek, mekkora fizetésre számíthatnak, adnak-e ételjegyeket, milyen időtartamra alkalmaznának, és így tovább.

HIRDETÉS

Tehát a régi, korlátozott lehetőségekkel bíró adatbázis helyett, amelyben egy munkanélküli csak annyit látott, hogy melyik cég milyen pozícióba keres alkalmazottat, most már minden egyéb információ is rendelkezésére áll. Így nem kell külön felhívnia minden állásadót és többször szembesülnie azzal, hogy nem alkalmas az adott munkára, hanem előre tudja, hol van valós esélye az elhelyezkedésre. Az igazgató arra is kitért, hogy

közvetítésre is alkalmas a rendszer, hiszen a munkanélküliek adatait és a munkavállalók által feltöltött elvárásokat össze tudják fésülni.

Ezáltal az ügynökség úgynevezett ajánlásokat tud tenni a cégeknek azokról a munkanélküliekről, akik megfelelhetnek az elvárásaiknak. Ráadásul a munkaadók egy ajánlás után

azt is fel tudják tüntetni a rendszerben, hogy melyik napon és milyen időpontban jelentkezzen interjúra az ajánlott személy, így megkímélve a munkakeresőket a fölösleges utaktól.

A munkanélküliek továbbá havonta kötelesek felkeresni az ügynökséget, a láttamozás kapcsán pedig szintén felhasználható az új rendszer. Ezeken az alkalmakon ugyanis ajánlásokat kapnak majd a munkanélküliek is, amelyeket a munkaadóknak már korábban elküldenek, hogy fel tudják tüntetni, mikor várják interjúra az illetőket. Ezzel mindkét fél időt és energiát spórol.

Élesben is kipróbálták

Az említett ajánlásokat továbbá különböző rendezvényeken is hasznosítani tudják, az első ilyen alkalmat a pénteki állásbörze jelentette. Tiberiu Pănescu elmondta, a börzére 306 személy esetében 479 ajánlatot állítottak össze (voltak olyanok, akik több állás feltételeinek is megfeleltek). A legtöbb munkanélkülit, 103 személyt Csíkszeredából ajánlották, majd a székelyudvarhelyiek és a gyergyószentmiklósiak következtek a sorban.

A legtöbb munkahelyet Székelyudvarhelyen kínálták, egyébként a megyében összesen 468 állást ajánlott 55 munkaadó.

Az állásbörzékre 930 munkanélküli látogatott el, Székelyudvarhelyen 360, Csíkszeredában 290, Gyergyószentmiklóson pedig 280. Közülük összesen

331 személyt hívtak vissza interjúra a munkaadók, ami eléggé közel áll az ajánlások számához,

így az igazgató szerint ez is hozzájárult az eredményekhez. Hozzátette, az újításra azért is volt nagy szükség, mert az állásbörzék korábban nem voltak elég hatékonyak, tavaly például mindössze 32 személy állt munkába a két megyei szintű állásbörze után. Azt remélik, hogy a nemrég bevezetett módosítások által többen tudnak majd elhelyezkedni a munkaerőpiacon. Eddig 887 állást töltöttek fel a már említett részletességgel az új rendszerbe, amelynek további előnye, hogy

most először magyar nyelven is fel vannak tüntetve a keresett munkakörök.

Az igazgatótól azt is megtudtuk, hogy a legfrissebb, februári adatok szerint 5625 nyilvántartott munkanélküli van Hargita megyében (közülük 1377 fizetett munkakereső).