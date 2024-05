Ezzel a tudással életeket menthetnek a háromszéki tanulók

Hatvanhat pedagógus szánt időt és energiát arra, hogy elvégezze a Vöröskeresztnél a 12 órás elsősegélynyújtó, illetve a hat órás ismétlő tanfolyamot, ezáltal jogosultságot szerzett arra, hogy diákjait is oktassa e téren. Ugyanakkor

a Vöröskeresztnél a szervezők lehetővé tették minden versenybe benevezett csoportnak, hogy a gyakorlatban, bábukon is begyakorolhassa az alapfogásokat.

A verseny során a diákcsoportoknak elméleti és gyakorlati tudásukról is bizonyítékot kellett szolgáltatniuk: táblagépeken töltötték ki a tíz kérdésből álló kérdőíveket, majd négy sátorban kellett elsősegélyt nyújtaniuk különböző sérüléseket „szenvedőknek” (önkénteseknek vagy bábuknak):

Idén Sepsiszentgyörgyről, Kézdivásárhelyről (most különösen sokan), Dálnokról, Rétyről, Kézdiszentlélekről, Kovásznáról, Barótról, Szentkatolnáról, Bardocról, Barátosról, Vargyasról, Málnásról, Nagybaconból, Zágonból, Zágonbárkányból, Bodzafordulóról, Szitabodzáról neveztek a versenybe, összesen 116 csapat, 590 gyermek vett részt.

Az általános iskolások kategóriájában az uzoni Tatrangi Sándor Általános Iskola Fürge csapata került az élre, őket követi a kézdivásárhelyi Molnár Józsiás Általános Iskola Energiabombák csapat;, harmadikok lettek a szitabodzai Nicolae Russu Általános Iskola diákjai (All for one).