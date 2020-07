Ezúttal jelentős károkozás nélkül vonult át a vihar Hargita megyén

Csíkszereda, hétfő délután. Egymást érik a kisebb-nagyobb áradások idén Hargita megyében • Fotó: Pinti Attila

Kedd délelőttig nem kapott nagyobb károkról bejelentést a Hargita Megyei Prefektusi Hivatal az Udvarhelyszéken és Csíkszéken hétfőn délután kialakult ítéletidővel kapcsolatosan – tudtuk meg az kormányhivatal szóvivőjétől.

Károkat nem jeleztek

Adrian Pănescu elmondta, Csíkszeredában a Brassói úton, a Decemberi Forradalom utcában, valamint azokon a helyszíneken, ahol fel szokott gyűlni a csapadék, ezúttal is ellepte a víz,

a város egy része is áram nélkül maradt az esőzés következtében, de károkról nem kaptak bejelentést.

HIRDETÉS

Udvarhelyszéken is nagy mennyiségű csapadék esett, Siménfalva térségében elérte a 30-40 literes négyzetméterenkénti mennyiséget is, ott, illetve Kányád és Bögöz környékén, valamint a Homoródok mentén narancssárga meteorológiai figyelmeztetés is érvényben volt hétfő délután – fűzte hozzá a szóvivő. Noha lapunk is kapott jelzéseket, hogy istállókba, pincékbe folyt be a víz, például Homoródújfaluban, valószínűleg a problémákat sikerült elhárítani, vagy a kárjelentések összeállítása húzódott el, ugyanis – amint azt Adrian Pănescu elmondta –

a károk keletkezésétől számított huszonnégy órán belül jelentést kell tegyenek ezekről az esetekről a települések sürgősségi bizottságai, de ilyen jelentéseket nem kapott a prefektusi hivatal kedd délelőttig.

Felmérik a korábbi károkat

A júniusi, júliusi szüntelen esőzések azonban nem kímélték a megyét: június 9-23. között Hargita megyében 38 község számtalan falujában, néhány városban, illetve a megyei tanácshoz tartozó infrastruktúrában keletkeztek áradáskárok,

ezeknek a helyreállítására 23,17 millió lejes segélyt hagyott jóvá a kormány múlt héten.

Időközben – ugyancsak az állami kártérítés igénylése érdekében – további több mint tíz Hargita megyei községben kezdődött el azoknak az áradáskároknak a szakértői bizottsági felmérései, amelyeket a június 23. utáni időszakban okoztak az esőzések – tudtuk meg Adrian Pănescutól.

A szóvivő azt is elmondta, hogy a szakértői bizottságok ezen a héten kellene befejezzék az összesítéseket, és a megyei sürgősségi bizottság elé terjesszék a jelentéseket, ezt követően a prefektusi hivatal, illetve a megyei tanács mindent megtesz azért, hogy egy kormányhatározat-tervezet előterjesztésével kársegélyekhez jussanak az áradások által június 23-a után érintett települések is.