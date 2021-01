Ezúttal a gyerekeket várja előadásaira a Csíki Játékszín

A kék csodatorta címmel mesemusicalt mutat be februárban a Csíki Játékszín társulata. A Muszty Bea és Dobai András írta könnyed, zenés mesejátékkal elsősorban a kisgyerekes családokat célozza meg a csíkszeredai társulat.

A mese és zene együttese ötvöződik A kék csodatorta című színdarabban • Fotó: Veres Nándor

„A járványhelyzet nagyon eltávolította a gyereknézőinket is a színháztól. Számunkra mindig is fontosak voltak a gyerekelőadások és a kicsikkel való találkozás, most ezzel a színdarabbal némiképp kárpótolni tudjuk őket” – közölte Bartalis Gabriella színművésznő, akit Kányádi Szilárd színházigazgató felmondása után Csíkszereda Polgármesteri Hivatala kért fel az ideiglenes igazgatói teendők ellátására. Kiemelte:

családokat is várnak, hiszen a felnőttek számára is izgalmas lehet az elkészült produkció.

„Februárban szeretnénk bepótolni az elmaradt bérletes előadásainkat.

A tapasztalat azt mutatja, hatalmas az érdeklődés a bemutatók iránt, az elsőre például már el is fogyott az összes jegy

– közölte, mintegy bátorítva a színházkedvelőket a darab megtekintésére.