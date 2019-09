Ezreket ígérnek a vakcinából, de egyelőre csak pár százat adnak

Egyelőre csak csepegteti a védőoltásokat a szaktárca. Mindössze néhány száz adag érkezett Hargita megyébe • Fotó: 123RF

A megyei népegészségügyi igazgatóság még nem kapott tájékoztatást az egészségügyi minisztériumtól arra vonatkozóan, hogy mikor érkezik meg a második szállítmány a szezonális influenza elleni védőoltásokból. A jelenleg rendelkezésükre álló 290 dózis az egészségügyben dolgozók beoltására sem elegendő, ezért még szét sem osztották azokat,

várják a második szállítmányt

– tájékoztatott Lázár Cecília, a Hargita Megyei Népegészségügyi Igazgatóság járványtanász szakorvosa. Az intézmény a megyében praktizáló háziorvosoktól, kórházaktól és az egészségügyi, szociális intézményektől bekért adatok alapján

12 200 adag szezonális influenza elleni oltóanyagot igényelt a szakminisztériumtól, ám a tárca csak 8554 dózist hagyott jóvá a megyének

– közölte a járványtanász szakorvos. Ez is több viszont a tavalyi mennyiségnél, akkor ugyanis csak mintegy hatezer dózisra kapott jóváhagyást az igazgatóság.

Lázár Cecília elmondta, a második szállítmány érkezésének időpontjáról még nem kaptak tájékoztatást Bukarestből. Az várhatóan közel háromezer védőoltást tartalmaz majd, amelyből már megkezdhetik a lakosság ingyenes védőoltásra jogosult csoportjainak immunizálását is.

A protokoll



Az előírások értelmében az influenza elleni országos oltáskampány első szakaszában a munkájuk folytán a megbetegedés veszélyének fokozottan kitett állami alkalmazottak, azaz a kórházakban és más egészségügyi, illetve szociális intézményekben dolgozók kapják meg a védőoltást, de immunizálják a rendvédelmi szervek alkalmazottait is.



A második fázisban a gyerekek, várandós nők, 65 évesnél idősebb személyek, öregotthonok lakói, krónikus betegek, illetve állapotuk miatt fokozottan veszélyeztetett páciensek kapják meg az ingyenes influenza elleni védőoltást.



Az egészségügyi minisztérium közleménye szerint a szaktárca idén másfél millió adag védőoltást vásárolt, 200 ezerrel többet, mint múlt évben. Az első 50 ezer dózist már szétosztották az országban az egészségügyi személyzet beoltására. A minisztérium azt is közli, hogy október második felében a fennmaradó mennyiséget is kiutalják országszerte, így a háziorvosi rendelőkben is megkezdődhet a jogosultak influenza elleni immunizálása.