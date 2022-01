Ezért fontos a közelgő népszámlálás a romániai magyarság számára

Barti Tihamér • Fotó: Gergely Imre

Sokan vártak a sorukra csütörtökön is a gyergyószentmiklósi RMDSZ-székház előszobájában, akik volt hadifoglyok számára járó juttatások megszerzésében kérik a szervezet munkatársainak segítségét. Ez volt Barti Tihamér Gyergyó Területi RMDSZ-elnök sajtótájékoztatójának egyik témája is.

Amint elmondta, a szovjet fogságban töltött idő után járó kárpótlás megszerzésében sokak számára nehézség, hogy nincsenek meg azok az igazoló iratok, katonakönyvek, amelyek az igénylés megalapozásához szükségesek. Az RMDSZ munkatársai többek közt abban tudnak segíteni az érintetteknek, hogy az illetékes magyarországi hivataltól be tudják szerezni ezeket az aktákat. Ez lényegesen fel tudja gyorsítani a folyamatot, hiszen – mint saját családja esetére utalva mondta – a romániai katonai levéltár közel egy éve benyújtott kérésekre sem válaszolt még.

HIRDETÉS

Az országgyűlési választásokról

Számos kérdés érkezik hozzájuk a magyarországi április 3-i országgyűlés választásokon való szavazást érintő tudnivalókról is – Barti ezekkel kapcsolatosan is válaszokat adott. Március 9-ig kell regisztrálniuk azoknak, akik a négy évvel ezelőtti választáson nem szavaztak, és akik azóta töltötték be a 18. életévüket, illetve frissíteniük kell az adataikat azoknak, akik szavaztak, de időközben személyi adataikban változás történt, például házasság, vagy válás miatt nevet változtattak.

Regisztrálni lehet online a regisztracio.ro, vagy a valasztas.hu oldalon, de segítenek ebben az RMDSZ munkatársai is. A regisztráció és a választáson való részvétel fontosságát a térség falvaiban is népszerűsíteni fogják. Barti hozzátette, nagyon fontos az, hogy minél többen szavazzanak a választáson, és a gyergyói RMDSZ álláspontja az, hogy a jelenlegi nemzeti kormánynak folytatnia kell a munkáját.

A népszámlálásról

A közelgő romániai népszámlálás kapcsán Barti Tihamér leszögezte, a román pártok egyikét sem érdekli igazán ez, de annál fontosabb a magyarságnak, hiszen

a népszámlálási adatok alapján dől el többek között a támogatáspolitika a kulturális intézmények vagy az egyházak részére.

Március 14-től indul a népszámlálás első szakasza, amikor online lehet kitölteni a kérdőívet. Barti arra kér, hogy aki online nekikezd, az mindenképpen menjen végig a kérdéseken, hiszen

a „számunkra fontos kérdések a kérdőív második felében vannak, az emberek itt jelölhetik meg, hogy milyen nemzetiségűek, mi az anyanyelvük és milyen vallási felekezethez tartoznak”.

Aki nem tölti ki az online kérdőívet, ahhoz május 16. után érkezik a kérdezőbiztos, aki személyesen teszi fel majd a kérdéseket az embereknek.

Akiket nem sikerül kikérdezniük (akár azért, mert például külföldön tartózkodnak, vagy más okból nem találják őket otthon), azok is megszámláltatnak, úgy, hogy az adatfeldolgozás lezárásaként összekapcsolják a különböző állami intézmények adatbázisait, azaz számtanilag lesz róluk adat, de ez nem fogja tartalmazni az illető nemzetiségét, anyanyelvét vagy vallási hovatartozását. A népszámlálás fontosságát, ennek tudnivalóit a következő időszakban tájékoztató kampányok révén is ismertetni fogják.